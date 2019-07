Átadták a felújított Alsóréti szabadstrandot Balatonkenesén

Ez év márciusában a Kisfaludy 2030 Turisztikai Fejlesztő Nonprofit Zrt. pályázatot írt ki szabadstrandok fejlesztésére.

Ezt a lehetőséget ragadta meg Balatonkenese Város Önkormányzata, hogy fel tudja újítani, ezáltal kulturáltabbá, családbarátabbá, európai színvonalúvá tudja tenni az Alsóréti szabadstrandot.

A település 50 millió forintot nyert erre a célra. – Ismerve az ehhez hasonló pályázatok menetét, eljárási szabályrendszerét, azt gondoljuk, a lehetőségekhez képest viszonylag hamar meg tudtuk valósítani a terveinket. Közbeszerzési eljárást kellett lefolytatnunk, határidőket kivárnunk, többhetes eső is hátráltatta a munkálatokat, de a szezon nagyobbik felében, és az ezt követő nyarakon már közösen élvezhetjük munkánk gyümölcsét – mondta el a Napló kérdésére Tömör István polgármester.

Elsőként eltávolították az elavult, korszerűtlen eszközöket, a balesetveszélyes fákat, régebben kivágott növények bent maradt gyökérzetét, kiszedték a robosztus betonelemeket, padokat, beton virágtartókat, itt-ott megsüllyedt, összetöredezett betonburkolatokat. Helyükre finomabb kidolgozású fém és fa eszközök kerültek, a burkolatok helyére pedig az esztétikusabb látványt nyújtó térkő és zúzott kő felület.

A vízparton a röplabdapálya területén mélyebb homokréteget raktak le, a túloldalán pedig az igényekhez igazodva plázst alakítottak ki. Ide került egy aranymosónak nevezett gyerekjáték, és – hogy az önfeledt várépítés, pancsolás és aranymosás közben a Nap se tegyen kárt a kicsikben – 4 darab napvitorlát szereltek fel a plázs fölé. Azt ötödik napvitorla a játszótér azon része fölé került, ahová az ott álló fa árnyéka nem mindig ér el. A játszótérre 7 darab modern, minden szabványnak megfelelő játékelemet állítottak: hinták, köteles és fém mászókák, csúszda, babaház, mérleghinta, rugós hinta, mászófal áll a gyerekek rendelkezésére.

A vizesblokkok épülete szintén nagyszabású felújításon esett át: új burkolatokat, berendezéseket, külső szigetelést és színes vakolatot kapott. – Baba-mama szobát alakítottunk ki, melyet pelenkázókkal, mikrohullámú sütővel is felszereltünk, hogy a „nagyobbacska apróságok” ételét is meg lehessen melegíteni – tette hozzá a polgármester.

– Balatonkenese város vezetése elkötelezett a megújuló energiaforrások iránt, ezért a strand világítását is napelemes kandeláberekkel valósítottuk meg. Így nem kellett erősáramú villanyvezetéket sem elvinni odáig, ezzel még egy balesetveszély-forrást is kiküszöböltünk. A újonnan felszerelt térfigyelő kamerák így éjszaka is nyomon tudják követni az eseményeket. Mivel szeretnénk, hogy a strand ilyen szép is maradjon, a drága játékokban se essen kár – a játékok ára tette ki a felújítás összköltségének majdnem felét – 4 darab térfigyelő kamera vigyáz a strandra. Éjszakára zárva tartjuk a létesítményt a károkozás és a balesetek megelőzése érdekében. A strandon vezeték nélküli internet is lesz. Mindezt nem tudtuk volna megvalósítani, a városgondnokság dolgozóinak áldozatos munkája nélkül, akik túlórát és hétvégi munkát is vállalva, amikor csak az időjárás megengedte, folyamatosan dolgoztak. – fűzte hozzá Tömör István.

A vízből kikerült a stég, mely az Alsóréti Üdülőegyesület tulajdonát képezi. Az általános szezon eleji műszaki ellenőrző vizsgálatok során kiderült, hogy műszaki állapota nem teszi lehetővé a visszahelyezését, javíttatása jelenleg nem megoldható. Ezért a vízterületen: a nádas által körbezárt részen, a bejáratnál a talajt a nádtorzsáktól és egyéb törmelékektől meg kellett tisztítani, biztonságosan járhatóvá kellett tenni. A vízbejutást a gyerekek és az idősek számára rozsdamentes korlát segíti. A hivatalos átadó még várat magára, de a helyiek már nagy örömmel vették birtokba a megújult szabadstrandot.