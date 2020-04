Csodás hímes tojásokat készít a zalahalápi óvónő

A tojásfestés titkait ugyan nem tudja most megosztani ismerőseivel és kis óvodásaival a zalahalápi Sulyokné Furján Andrea, de a közösségi oldalán mindenki láthatja az idén készült legszebb, általa festett, írókázott, savazott húsvéti tojásokat.

A lelkes óvónő édesanyja somogyi és édesapja vasi hagyományait igyekszik őrizni munkájában, mindennapjaiban. Gyerekkora óta díszíti írókával a hímes tojást, de készít metszett, karcolt mintákat is, és mostanában a savazás technikájával ismerkedett. Mintakincse bőséges, a somogyi, zalai mintákon kívül kedveli az erdélyi, muravidéki és sárközi motívumokat.

Szerinte igazán egyszerű az egész, ezt bizonyítja, hogy egykori óvodásai felnőttként is festik a tojást. Úgy, ahogy azt annak idején – és néhányan most – tőle tanulták. Az óvónő is kicsi korában sajátította el a mintákat, édesanyjától tanulta a tojásfestést. A nagymamája szintén szüleitől vette át a mezőgazdasági munkákra utaló zalai, somogyi virágos, búzavirágos, gereblyés mintákat.

Kutatja a régi, hagyományos tojásfestés motívumait, tanulmányozza a jelképrendszerüket, hiszen az egyes minták szimbólumok is egyben. Többnyire viaszolással díszíti a húsvéti tojásokat, ahogy annak idején tanulta. A berzselést már a kiscsoportos óvodásainak megtanítja, az ügyesebb nagyobbakkal pedig írókázik, de a felnőtteknek szintén szívesen továbbadja tudományát.Szívesen használja például a sárközi, muravidéki mintákat is a saját tervezésűek mellett. Nagy örömére egyetlen gyermeke, tizenhét éves fia szintén örömmel fest tojást, sőt, a Zala Megyei Népművészeti Egyesület tagja. Édesanyja óvodás korában tanította festeni, azóta közös kiállításuk is volt már.

Andrea egykori óvodásai közül többen díszítik még a tanult, hagyományos módon a tojásokat. Előfordult, hogy egyik óvodásával ment bemutatót tartani, az iskolások szülei pedig rendszeresen küldik neki a fényképeket a gyerekek, köztük több fiú munkáiról.

Nem zsűrizteti az alkotásait, ajándékba készíti, amit fest. Arra törekszik, hogy minél többeknek megtanítsa a tojásfestést, őrizzék a hagyományt, a mintakincset. Manapság savazással is díszíti a tojásokat. A megfestett tojásra mintát viaszol, majd a tojást sósavba, vagy ecetbe mártja. Előbbi a barna héjú tojást is fehérre változtatja, utóbbi csak fakít a héj színén. Aztán gyertyalángnál olvasztja le a viaszt a tojásról. Fontos az óvatosság, kesztyűben kell dolgozni, és a gyerekeknek ez a technika nem ajánlott.

Andreának néhány évvel ezelőtt látott napvilágot húsvétváró kiadványa, de publikált már a húsvéti készülődésről, az agyagozás óvodai lehetőségeiről is.