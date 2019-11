Édes remekművek kerülnek ki a pápai cukrászmester kezei közül

Szeretem szabadjára engedni a fantáziámat. Amikor tortát készítek, nem úgy fogom fel, hogy dolgozom, nekem ez sokkal inkább egy nagy játék – fogalmazott a pápai Molnárné Gódor Évi cukrászmester, aki már több mint 26 éve tevékenykedik a szakmában.

Évi elmondta, korábban Budapesten dolgozott, és akkor még azt sem tudta pontosan, hol van Pápa, amikor állást ajánlottak neki a Veszprém megyei településen. Mára azonban olyannyira a szívéhez nőtt a város, hogy itt telepedett le családjával, és márciustól saját cukrászműhelyt is nyitott. A tortakészítés kulisszatitkairól, az aktuális trendekről és a cukrászvégzettség nyújtotta kilátásokról beszélgettünk a tapasztalt szakemberrel.

– Mióta márciusban megnyitottam a tortaműhelyt, folyamatosan csúcsszezon van. Egy héten akár 40-45 tortát is készítek, így általában 2-3 héttel előre be vagyok táblázva. A torták mellett pedig még a házias jellegű, úgynevezett lagzis süteményekkel is foglalkozom – magyarázta Évi. Mint mondta, munkából nincs hiány, ám javarészt éjszaka dolgozik, a délutánokat pedig a családjának, főként a kisfiának szenteli.

Kifejtette, a gyerekek nagyon szeretik az aktuális mesehősökkel kapcsolatos tortákat. A fiúknál A Mancs őrjárat és a Sam, a tűzoltó most nagyon népszerű, a lányoknak pedig gyakran kérnek unikornisos, hercegnős vagy Barbie babás tortát. Mindig olyat, ami az óvodában vagy az iskolában éppen felkapott.

Egy torta esetében azonban természetesen nemcsak a külső, hanem az ízvilág is nagyon sokat számít. – Az emberek egyre jobban mernek különleges ízeket kérni, nem a hagyományosat, mint a csoki, a vanília és az eper. Próbálkozom olyan ízeket kitalálni, amelyek ismertek, de valamilyen szinten mégis egyfajta pluszt adnak a tortának. Nem szeretek porokkal dolgozni, nálam a joghurtos krémben valóban igazi joghurt van – hangsúlyozta Évi.

Megjegyezte, az ízvilág tekintetében általában kétfelé oszlik a vevőkör: míg egyesek a marcipános külsejű tortákat kedvelik, mások a krémeseket részesítik előnyben. Nagyon keresettek például a különböző népszerű édességek ízeit idéző torták, akárcsak a répatorta vagy a fehércsokis-joghurtos epertorta. A küllemét tekintve pedig sokan kérnek élő virággal vagy habcsókkal, macaronnal, pillecukorral feldíszített tortát.

– Igyekszem a modern díszítés felé irányulni. Külföldi újságokban, oldalakon nézegetek képeket, így kerülnek be a repertoárba ezek a torták – mondta Évi.

Hozzátette, a „retró” ízek háttérbe szorulása mellett megfigyelhető, hogy egyre bátrabban választanak a megrendelők olyan díszítést a tortára, ami nem ehető, mégis jól mutat, sokat dob az össz­képen. Ilyen lehet például egy apró whiskysüveg, de tulajdonképpen bármilyen kiegészítő, ami passzol az adott témához.

– Az esküvői torták terén a letisztult formavilág, az élő virágos díszítés most a legnépszerűbb. Pápán általában 3-4 emeletes tortákat kérnek, krém külsővel. Nagyobb tortára általában nincs is szükség, hiszen nem fogyna el a sok sütemény mellett – mutatott rá a cukrászmester, aki 18 esküvői tortát készített el a nyáron.

Évi legnagyobb tortái is esküvőkre készültek, még Budapesten. Ezek 8-9 emeletesek voltak. – Mivel már régóta dolgozom a szakmában, egy átlagos marcipántorta feldíszítése fél órát vesz igénybe, az élő virágos-macaronos koncepcióval pedig akár tíz perc alatt is végzek. Persze csak akkor, ha már minden díszítőelem és a torta is elő van készítve – fűzte hozzá.

Mint mondta, mindig van, aki megpróbálja a lehetetlent, és másnapra rendel tortát. – Igyekszem mindenki kérését teljesíteni, de szerencsére a többség 2-3 héttel korábban leadja a rendelést, hogy biztosan elkészüljön a tortájuk az adott napra. A jövő évi esküvői szezonra például már most elkezdtek jelentkezni. Számomra nem a mennyiség, hanem a minőség fontos. Erre mindig nagyon figyelek, és ha szükséges, olykor inkább kevesebb rendelést veszek fel – emelte ki.

Évi elmondta, a karácsonyi hajrá december közepén kezdődik, amikor a torták mellett a vegyes süteményes dobozokat is nagyon sokan keresik.

– A pápai tapasztalatom azt mutatja, hogy nagyon sokan tanulnak cukrásznak, viszont kevesen szeretnének ebben a szakmában elhelyezkedni. Sok tanulóval dolgoztam már együtt, akik nem a szakma szeretetéért választották a cukrászatot, nem ezen a pályán képzelték el a jövőjüket. Fontos leszögezni, hogy a cukrászoknak a hétvége és az ünnepnap adja a legtöbb munkát, hiszen ilyenkor jönnek össze az emberek, ilyenkor esznek süteményt és ünnepelik meg a születésnapokat. Ha pedig valaki vállalkozóként dolgozik, akkor nincs nyolcórás munkaidő, addig kell csinálni, amíg van feladat – fogalmazott a tortaműhely vezetője.

Megjegyezte, Pápán nagy a konkurencia és elég széles a paletta, ha azonban valaki olyan ötletekkel áll elő, ami máshol nincs, akkor megtalálja az utat az érvényesülésre. – Aki szeret a konyhában tenni-venni, kreatív, és még kézügyessége is van, annak mindenképpen ajánlom ezt a szakmát. Azonban az utóbbi hiányában sem kell aggódni, mert minden megtanulható, és egy idő után rá lehet jönni az apró fortélyokra, amik révén nagyon szép dolgok készíthetők – zárta Évi.