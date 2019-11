Égetés helyett inkább komposztáljunk!

A kerti hulladék és a lombok égetése szennyezi a levegőt és károsíthatja az egészséget. Az avarégetést emellett több szabály is korlátozza.

Őszi délután sétálva vagy utazáskor gyakorta láthatjuk, hogy a kertek végében nagy füsttel ég a kerti hulladék és az avar. Azt viszont már kevesebben tudják, hogy ez káros a környezetre és veszélyes az egészségre is – közölte kérdésünkre a VKSZ Zrt. egyik környezetmérnöke.

A kerti tűznél az égés nem tökéletes, az avar nedves lehet, és vegyszermaradványok is eléghetnek, valamint belekeveredhet más anyag is. Egy átlagos kerti tűzgyújtáskor nemcsak szén-dioxidot juttatunk a légkörbe, hanem szén-monoxidot, rákkeltő részecskéket és szén-hidrogéneket, tüdőkárosító nitrogén-oxidokat és egyéb mérgező, rákkeltő anyagokat (metil-etil-keton, etil-benzol, sztirén, fenol, dibenzo-furán, benz-a-pirén). Ezeknek az anyagoknak a belélegzése akár hörgőhurutot, asztmás rohamot, légúti irritációt, szív- és érrendszeri zavarokat, tüdőgyulladást, tüdővizenyőt is okozhat.

A szakemberek ezért azt tanácsolják, ahol van zöldhulladékgyűjtés, vegye igénybe a lakosság. Ha pedig megtehetjük, komposztáljuk az avart és a kerti hulladékot. Ezzel elkerüljük a légszennyezést, és értékes növényi trágyához jutunk.

Veszprémben a levegő tisztaságának védelméről szóló önkormányzati rendelet szabályozza az avarégetést. Eszerint az avart komposztálni kell, ahol erre nincs lehetőség, ott az avart és a kerti hulladékot a kommunális szemetesbe kell dobni.

Ha sem komposztálni nem tud valaki, és kommunális hulladékgyűjtőben sem tudja elhelyezni ezt a hulladéktípust, akkor október 15. és április 15. között – kivéve a munkaszüneti napokat és a vasárnapot – lehet elégetni 10 és 16 óra között. A rendelet több kritériumot is előír még, a legfontosabb talán, hogy a belvárosban, a közterületeken, az intézmények százméteres körzetében és a garázstelepeken egyaránt egész évben tilos az avar égetése. A szabályok ellen vétőkre az illetékes járási környezetvédelmi hatóság szabhat ki bírságot.