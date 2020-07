Fordul a kocka: nem ugyanabba az irodába térünk vissza, ahonnan tavasszal eljöttünk

A járvány miatt hetekig otthonról történő munkavégzés után most újra változásokkal kell szembenézniük a cégeknek. Nemcsak a kötelező biztonsági intézkedésekhez kell azonban igazodni, de a kollégák közötti kapcsolat, a főnök-beosztott viszony és az otthoni munkához való hozzáállás is megváltozott.

A következő hetekben fordul a kocka, hiszen azok a dolgozók, akik eddig otthonról végezték feladataikat, fokozatosan visszatérnek a munkahelyeikre. A visszatéréskor elsősorban a biztonsági intézkedésekre koncentrálnak a cégek, ugyanakkor a kényszerhelyzet alatt megerősödött munkakapcsolatokra a jövőben is érdemes tudatosan odafigyelni. A karantén ideje alatt a munkatársak emberileg sokkal jobban megismerték egymást, ezért a jövőben bátrabban kérnek segítséget a másiktól, és könnyebben együttműködnek. A vezetők is új oldalukat mutathatták meg, hiszen a szakmai útmutatás mellett mentális támogatásra is szükség volt. A home office pedig bizonyította létjogosultságát, így, ha a jövőben is erre lesz szükség, sokkal egyszerűbben és rugalmasabban alkalmazkodik hozzá mindenki.

Attól, hogy visszatérünk az irodába, a vírushelyzetnek még nincs vége. A kollégák egészségéért felelősek a cégek, ezért másképp kell használni az irodát, mint eddig. Legyen szó akár a maszk folyamatos viseléséről, kizárólag a saját eszközeink hasz­nálatáról, legalább egyasztalnyi távolságtartásról, folyamatos kézfertőtlenítésről, vagy az előre beosztott ebédszünetekről. Ahhoz, hogy a munkahelyi közösséget is óvjuk, ezeknek a szabályoknak a betartása, ahogyan otthon, mostantól már az irodában is legyen egyértelmű. A vírusjárvány alatt átélt nehézségek megmutatták a vezetők és a dolgozók emberi oldalát is. A munkaadók rákényszerültek arra, hogy nagyobb önállóságot nyújtsanak munkatársaiknak a feladataik elvégzése során, így azon kollégák felé, akik a home office ideje alatt is jól teljesítettek, a bizalmuk is megnőtt.

A dolgozók emiatt könnyebben kérnek egymástól és a vezetőiktől is tanácsot, miközben többször és szívesebben segítenek a másiknak, legyen szó a feladatok hatékonyabb megoldásáról, vagy közös ötletelésekről. Azokat az emberibb és összetartóbb kapcsolatokat, amiket az online megbeszélések és a céges kihívások megoldása során kialakítottunk, az újrakezdéskor se engedjük elveszni.

Azáltal, hogy a kollégák a nehéz időszakban is képesek voltak jól teljesíteni, radikálisan megváltozhat a munkaadók hozzáállása az otthoni munkavégzéshez. Azoknak a vállalati vezetőknek, akik eddig kételkedtek a home office eredményességében, a vírusjárvány valódi tanulópénz volt. A munkavállalók ugyanis bizonyították, hogy otthon is helyt tudnak állni és akár jobban is fókuszálnak a feladatokra. A távoli munkavégzés ezért innentől egy olyan lehetőséget jelenthet, aminek érdemes tudatosan megteremteni a feltételeit: a kényelmes munkakörnyezetet, a rugalmas munkabeosztást, valamint a biztonságos technikai hátteret.