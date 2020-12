Keresett a C- és D-vitamin, arcmaszkból nincs hiány a veszprémi patikákban

A vitaminok iránti kereslet nőtt, ugyanakkor a leggyakrabban használt gyógyszerekből, táplálékkiegészítőkből és maszkokból is elegendő készlet van a patikákban.

Előfordulhat, hogy a megnövekedett kiváltási mennyiségek miatt a nagykereskedőknél kifogytak bizonyos gyógyszerek készletei, ez esetben a gyógyszerészek helyettesítőket javasolhatnak, így biztonságban érezhetik magukat azok, akiknek a terápiáját más nevű gyógyszerrel kell folytatniuk, mondta el Alfási Tünde, az egyik veszprémi gyógyszertár vezetője.

Az egyszerűsített gyógyszerfelírás tavasz óta érvényben van: a patikákban a gyógyszer kiadását felírási igazolás és meghatalmazás nélkül is teljesítik a szakemberek annak, aki közli a beteg taj-számát és igazolja a saját személyazonosító adatait.

A gyógyszerész elmondta, tapasztalatuk szerint az emberek többsége egyszerre váltja ki a gyógyszereit három hónapra. Ugyanakkor a felhőalapú adatbázisba felírt gyógyszerekkel visszatérően problémák adódnak – például mert a páciens gyógyszertárba érkezésekor még nem szerepel ott a készítmény –, ezért a patikus azt javasolja, hogy aki teheti, hozzon létre ügyfélkapu-azonosítót, mert ez lehetőséget ad arra, hogy bármikor hozzáférjen az elektronikus egészségügyi szolgáltatási térben (EESZT) rögzített adataihoz. Ezen a felületen ellen- őrizhető az is, hogy a receptet ténylegesen felírták-e a felhőbe.

A szakember kitért rá, bár a tél előtt minden évben többen keresik a vitaminokat, idén kiugró az érdeklődés a C- és D-vitamin, valamint a szelén és a cink iránt. – Novemberben hirtelen megugrott a kereslet, emiatt néhány gyártó terméke átmenetileg elfogyott – fogalmazott a gyógyszerész. Leszögezte, az immunrendszert bizonyítottan erősítő D-vitaminból akár napi 2000-4000 nemzetközi egységet (NE) érdemes bevinni.

Hozzátette, a megfelelő D-vitamin-ellátottság hozzájárulhat a koronavírus tünetei súlyosságának mérsékléséhez. A szakember azt tanácsolta, C-vitaminból normális veseműködés mellett legfeljebb napi 1000 milligrammot érdemes bevinni, de hosszú távon ennél kisebb dózis (200–500 milligramm) ajánlott.

A közösségi médiában időről időre felbukkannak olyan készítmények, amelyeknek a koronavírus elleni megelőzésben nagy szerepet tulajdonítanak a felhasználók, tudományos megalapozottság nélkül. Ez magyarázza, hogy bizonyos gyógyhatású száj- és orrspray, valamint egy allergia elleni orrspray iránt is megugrott a kereslet az ősszel, utóbbi azonban már egy hónapja nem érhető el.

Alfási Tünde gyógyszerész elmondta, a fentiek mellett a dohányzásról leszoktató kiegészítő gyógyszerek, tapaszok, sprayk és rágógumik iránti kereslet is megnőtt idén: tavasz óta a korábbi évekhez képest folyamatosan többet értékesítenek ezekből a termékekből. A szakember elmondta azt is, hogy a maszkok után nincs most kiugró kereslet, és a patikákban megfelelő mennyiségben áll rendelkezésre utánpótlás belőlük.

A gyógyszerész kitért arra is, a koronavírus szűrésére használt antigén gyorstesztek egyelőre nem elérhetők a lakosok számára, azokat csak olyan szervezeteknek értékesíthetik – például egészségügyi és szociális intézmények –, ahol szakemberek végzik el a mintavételt.MAR