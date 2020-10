Kiírták az Év balatoni háza 2020 pályázatot

Kiírta az Év balatoni háza 2020 pályázatot a Nők a Balatonért Egyesület (NABE) és a Balatoni Szövetség (BSZ), ezt hozták nyilvánosságra a Tihanyi Bencés Apátság Porta Pacis fogadóépületében nemrég. Jelentkezni december 15-ig lehet.

Mihályi Jeromos tihanyi perjel köszöntő beszédében egyebek mellett az építészet értékteremtő erejére hívta fel a figyelmet.

Lombár Gábor, a BSZ elnöke arról beszélt, hogy szükség van olyan rendezvényekre, amely a Balaton régió egészét érintik, és mindhárom érintett megye képviselteti magát. Aláhúzta, a két szervezet sikeres együttműködését, amely már harmadik alkalommal írta ki a pályázatot. Méltatta Fabacsovics Zoltán, Veszprém megye főépítészének munkáját, aki a pályázat ötletgazdája, aktív közreműködő, és a BSZ delegáltja a bíráló bizottságban. Szauer Rózsa, a NABE elnöke felhívta a figyelmet arra, hogy a Balaton vízparti területeinek túlzott beépítése a tó ökológiai egyensúlyának felborulásával járhat.

Szerinte a lakóparkok komoly kockázatot jelentenek. Fabacsovicsné Kovács Krisztina a bíráló bizottság titkára a részletekről kifejtette, a Miniszterelnökség építészeti és építésügyi helyettes államtitkársága anyagi és erkölcsi támogatásával van lehetőség a pályázat megszervezésére. Jelentkezni az épületek építész tervezői tudnak a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet területén épült, 2013. január elseje után használatba vett épületekkel. Három kategóriában várják a pályaműveket: lakóépület, középület, illetve üdülő/gazdasági épület. A házak építési engedélyezési, illetve egyszerű bejelentési szintű terveit, valamint hat darab fényképet az épületről fel kell tölteni a pályázat nevét viselő honlapra, december 15-ig. Nem csak új épületekkel, hanem régi épületek felújításával, átalakításával is lehet pályázni. A kiírók célja az, hogy bemutassák a nagyközönségnek a Balaton régió legjobb építészetét képviselő, tájba illő épületeit, ezzel is példát mutatva a leendő építtetők számára. A bírálók először megtekintik a pályázati dokumentációját, majd a helyszínen is tájékozódnak. A díjakat terveik szerint 2021. márciusában adják át.

A rendezvényen kiállítást is megnyitottak, ahol a tavalyi pályázat díjazott épületeit mutatták be. Tósoki Imre, Tihany polgármestere a tárlat megnyitásakor büszkén beszélt arról, hogy két tihanyi épület is díjat nyert, középület kategóriában a tihanyi kikötő lett a legjobb, a Civilek Háza pedig a NABE különdíját nyerte el.

– Tihany az elnyert pályázati források segítségével a jövőben több fejlesztést is tervez. Ha ezek megvalósulnak, reményei szerint újból sikerrel szerepelhetnek az Év balatoni háza pályázaton.