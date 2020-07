Nem érnek annyit a like-ok, hogy a gyerekedet, unokádat veszélynek tedd ki

Nem is gondolnák a legtöbben, egy egyszerű, mosolygós, cukinak tűnő internetes bejegyzéssel milyen veszélyeknek tehetik ki szeretteiket. Az utóbbi időszak pedofilbotrányai, az egyre több időt a közösségi hálón töltő felnőttek, a személyiségi jogok jelentőségének növekedése, a gyerekek egészséges lelki fejlődése miatt is érdemes erről tudni.

– Megszaporodott a netes bűncselekmények száma. Zaklatások, rossz szándékú felnőttek áldozatai lehetnek a gyerekek. Ma már szinte provokációnak érzik a pedofilok, hogy szülők százszám tesznek fel fotókat a világhálóra saját csemetéikről – kezdte tájékoztatását Kardos Klára klinikai szakpszichológus, igazságügyi szakértő. Elgondolkodtató az is szerinte, miért éreznek erre késztetést az édesanyák, az édesapák. Miért tesznek ilyet? Sokuk így, utódain keresztül akar sikert elérni. Dicsekszik velük. Attól függően, hány éves a gyermek, különböző reakciókat szülhet ez benne. Egy serdülő hevesen tiltakozhat is ellene. Elérheti, hogy ne tegyék meg ezt vele. Ám a kisebbek, úgy hét-nyolc éves korig, teljesen kiszolgáltatottak ebből a szempontból. Nagy tekintélyű személyek a szemükben a szüleik, ők maguk pedig koruk miatt nem is értik igazán, miről van szó ilyenkor. Nem is kell érteniük. Szüleiknek kell tájékozottaknak lenniük, érdekeikre gondolniuk.

Az gyakran eszükbe se jut a felnőtteknek, hogy amikor közzétesznek valami visszatetszőt a neten egy gyermekről, azzal milyen nehéz helyzetbe hozhatják. Osztálytársaik emiatt csúfolhatják, nevetségessé válhat a szemükben. Sőt, az osztálytársak szülei is láthatják a posztot, ami tovább fokozhatja a kellemetlenségeket, ha ők is elítélően, gúnyosan beszélnek a képről. Adódik viszont akkor a kérdés, milyen fotókat, milyen gyakorisággal szabad kitenni a közösségi oldalakra. Ne naponta, csak hetente, havonta posztoljon csemetéjéről a szülő és csak akkor, ha a képen családtagjaival együtt, előnyös kinézettel látható? Kardos Klára eleve minden ilyesfajta megosztásnak ellene van. Minél kevesebb ilyen közzététel, annál jobb – állítja. Ha ritkán mégis feltesznek valamit szemük fényéről az internetre a felnőttek, akkor azt tanácsolja nekik, hogy az valamilyen közös családi élményről és tényleg különleges eseményről szóljon. Sokan viszont gyakran a reggelijüket is kiposztolják és azt is, ha új strandpapucsot vettek.

Számítógépező nagyik

A család belső ügyeiről egyáltalán nem érdemes posztolni, pláne ne annak révén tudjon meg a gyerek valami olyasmit, ami érinti. Az egészen kicsikről sem szabad strandolós, pucér fotókat feltenni a közösségi csatornákra. Ezt nem árt minden egyébként jó szándékú, unokáiért rajongó, facebookozó nagyszülőnek is megjegyeznie! Kardos Klára arról is beszélt, hogy a fürdőzéskor készült képekre a perverzek ráharapnak, azok beindítják őket, aminek beláthatatlan következményei lehetnek.

Túl sok adatunk is elérhető ugyanis a világhálón, a gyerekek koráról, lakhelyéről, baráti köréről szintén.

Szakértőnk azt javasolja, hogy az egészen kicsikkel is minden esetben beszéljék meg a szülők, ha fotójukat közzéteszik. Ha már megteszik, akkor a kép inkább örömteli legyen. Semmiképp sem negatív érzelmet mutató, amire sok furcsa reakció érkezhet. Egymással is kegyetlenek tudnak lenni a gyerekek, kikezdhetik társukat. Piszkálhatják, kérdezgethetik, csúfolhatják a többiek azt, akinek látták a fotóját. Később pedig, serdülőkorban még inkább zavaró a tininek, ha nélküle döntenek róla. Különösen fontos tiszteletben tartani a tizenévesek véleményét, kérését ilyen ügyekben. Kényes időszak ez nekik, ilyenkor sok bajuk van egyébként is magukkal. Egy szerintük előnytelen fotójuk megjelenése nagyon kellemetlen lehet számukra.

Világméretű nyilvánosság

– Fontos tudni, hogy az emberek irigyek, rivalizálnak egymással. Olyan módon is, hogy gyerekeikkel dicsekednek, versenyeredményükkel, okosságukkal, ügyességükkel. Ez azonban az ő személyiségfejlődésükre rendkívül negatív hatással lehet. Ha a szülők túlzottan kitárulkozóak a neten, veszélyeztetik gyerekeik lelki egészségét. Emellett a világ számára támadási felületet biztosítanak, épp azokat kellemetlen helyzetbe hozva, akiket legjobban szeretnek. Több olyan felnőtt van, aki maga nem elég sikeres, ezért utódain keresztül akar az lenni, de ez ellentétes a gyerekek érdekével, lelki sérüléseket okozhat – hívta fel a figyelmet a pszichológus és megismételte: pozitív képből, posztból is elég a kevés a neten. S semmiképp se olyan kerüljön ki, ami annyira kirívó, hogy másokat provokálhat.

Összemosódnak sajnos az intim szféra és a nyilvánosságnak szánt információk határai.

A szülők felelőssége nagy e téren is és tudniuk kell, hogy ami az internetre egyszer kikerül, az szinte biztos, hogy ott is marad. Már a sztárok is rájöttek erre. Sokuk csak olyan fotókat oszt meg gyerekeiről, amelyeken háttal vagy oldalról látszanak, nem felismerhetőek. Az anyukák, az apukák többsége persze nem akar túlzott félelemben élni a közösségi hálók veszélyei miatt, nem is akar teljesen elzárkózni az azok nyújtotta lehetőségektől. Akkor viszont tájékozódniuk kell arról is, mivel jár az internet révén világméretűre kitárt nyilvánosság.