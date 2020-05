Drasztikus visszaesés után csendes negyedév jöhet az autókereskedelemben

Áprilisban 6170 új személyautót helyeztek forgalomba Magyarországon, 50,3 százalékkal kevesebbet, mint egy évvel korábban. A koronavírus tehát – ­Európa többi országához hasonlóan – nálunk is keményen éreztette hatását. Kíváncsiak voltunk, hogy a megyeszékhelyen ebből mit tapasztaltak.

A több márkát is forgalmazó Ring-Autó Kft.-nél jól indult az idei év, majd jött a karanténhatás.

– Kimondottan jó negyedévet zártunk, amelyet áprilisban komoly visszaesés követett. Senki nem számított erre, ami történt. Ez most sokkal rosszabb, mint a 2008-as válság, mert mindenkit érint. Olyan szempontból viszont jobb, hogy értékteremtő láncokat nem szed elemeire. Egyszerre állt le a piac, és talán egyszerre is indul újra – fogalmaz Molnár Judit értékesítési vezető. Hozzátette, hogy áprilisban egy darabig még tartott a lendület, voltak nagycsaládos érdeklődők és olyan ügyfelek is, akik már jó ideje foglalkoztak a vásárlás gondolatával, azonban a kijárási tilalom bevezetésével minden megváltozott.

A cég márkakereskedései hamar áttértek az online felületekre, így az érdeklődők otthonról is böngészhetik a típusokat, amelyek közül foglalhatnak a személyes szerződéskötés előtt. Viszont az autóértékesítést nem lehet home office-ban végezni, a kinézett autót meg kell tapogatni, bele kell ülni. Éppen ezért a kereskedésben nagy gondot fordítanak a betérő érdeklődők és a munkatársak biztonságára. A szervizben egy kisebb megtorpanást ugyan tapasztaltak, de javítani most is kell. A járványhelyzet idején a hatóságok meghibásodott autói elsőbbséget élveznek, és a kereskedés egy szolgálati autót bocsátott a mentősök rendelkezésére, hogy könnyebben intézhessék a napi ügyeiket. Közben a korlátozások enyhítésének hatására nő a szalonokba látogatók száma.

– Már mindennap van látogatónk, tesztvezetőnk. Ahogy az élelmiszerboltok mellett a parkokba is kezd visszatérni az élet, mi is abban reménykedünk, hogy egyre több lesz az érdeklődő – teszi hozzá Molnár Judit, aki a kialakult helyzetben mintegy 25 százalékos éves visszaesésre számít az importőrök előrejelzései alapján.

Kiderül az is, hogy a válság és a gyártók leállásai miatt jelenleg mintegy négy-hat hónapot kell várnia annak, aki most rendel új autót a gyárból. Még mindig a SUV-ok a legnépszerűbbek, és inkább a benzines autókat keresik a vásárlók. A kereskedésben azt tapasztalták még, hogy folyamatos maradt az érdeklődés a viszonylag fiatal, garanciális, használt autók iránt, amelyek jóval olcsóbbak, mint ha újat vásárolnánk.