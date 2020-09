Ígéretes illatú és ízű szőlők: elkezdődött a szüret a Balaton-felvidéken

Huszonkét hektáron szüreteltek szőlőt idén a balatonfüredi Koczor Pincénél. Helyben annyit dolgoznak fel, amennyit a saját vendéglátásban értékesíteni tudnak, a megtermelt szőlő kétharmadát szőlőként adják el. A terület nagy részét géppel szedik, ha minden a tervek szerint alakul, szeptember végére a szüretet befejezik.

– Idén gyakorlatilag összeértek a szőlők a nagy meleg miatt. Augusztus közepén egy kicsi, 0,7 hektáros Irsai Olivér-táblával kezdtük a szüretet. Sokat nem tudtunk szedni, mert keveset hagytak a vadak és a darazsak. Idén ez utóbbiak különösen nagy kárt csináltak – mondta Koczor Kálmán.

– Amikor a darázs megszúrja a szemet, kiszívja belőle a nedv egy részét, de a szemben maradó lé erjedni kezd, ecetesedni, és nagyon oda kellett figyelni, hogy mit szabad leszedni és mit nem. Annyira kevés is lett, hogy önállóan nem is használjuk, házasítási alapanyag lesz – mondta el lapunknak Koczor Kálmán, a Koczor Pince vezetője.

Hozzátette, hogy bár a globális felmelegedésben nem hisz, mert az éghajlatváltozás több évszázadon, évezreden át tart, de abban biztos, hogy egy felmelegedési ciklust élünk. A bőrünkön érezzük, hogy minden évben melegebbek az évszakok. Sajnos ezzel általában az is jár, hogy kevesebb a vegetációs időszak alatti csapadék.

– Szép, egészséges és nem is kevés a termés. A csapadék viszont már nagyon hiányzik, egy jó csendes eső 20 százalékkal növelné a termésmennyiséget. A Semillon-szüretet is befejeztük már, 20,5 cukorfokkal szedtük. Ilyenkor relatíve magasabb, 13-13,5 százalék lesz az alkohol a borban. Most a divat a szinte alkoholmentes boroknak kedvez, bár szerintem a borhoz hozzátartozik az alkohol, aki ezt nem akarja, az igyon inkább üdítőitalt. A szőlő biológiai érettsége egy állapot, ha leszedem alacsonyabb cukorral a szőlőt, teljesen más ízek jönnek ki belőle. Most nagyon finomak, kellemesek a mustok, nagyon szép illat- és zamatanyagok vannak.

Jelenleg kézi szedéssel a rozénak szánt kékfrankost szüretelik egy balatonfüredi dűlőben. Ennek már nagyon ideje van, de egyszerre mindent nem lehet. A szüret nagyobb része már így is géppel történik, csak azokon a táblákon van kézi szedés, ahol gép nem tud szüretelni.

– Ha túl meredek az oldal, vagy túl kicsi a tábla, vagy olyan régi a támrendszer, a gép nem tud bemenni. Már csak ezeken a területeken szüretelünk kézzel, ahol lehet, gépi szüret van. Nincs munkaerő, nem tudok új embereket felvenni, mert aki jelentkezik, azt nem érdemes felvenni. 30-40 forintba kerül egy kiló szőlő leszedése, ez a Semillonból három fürt. Azokkal szüretelünk, akik egész évben nekünk dolgoznak, a többit szedjük géppel. Ha gazdasági számolgatásba kezdenék, akkor gyorsan oda jutnék, hogy az ültetvények jelentős részétől meg kellene válni. A szőlőt el lehet adni, bár van olyan árajánlat, ami szégyen, hogy a felvásárló kiejti a száján. Nálam a lélektani határ idén a 120 forint, amire még rájön az áfa, ez alatt nem adom, akkor inkább maradjon a tőkén, vagy feldolgozom, lesz vele valami. Ez az ár még így is a veszteség határán van – tette hozzá Koczor Kálmán.

A napokban elkezdik az olaszrizlingszüretet, nagyon ígéretes, szép íz- és zamatvilága van. A késői szüretre nem tartalékolnak, a desszertboroknak amúgy sem árt néhány év a palackban, és még korábbról van annyi készletük, hogy a jövő évi fogyasztói igényeket abból kielégítsék.