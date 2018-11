Kevés a jó építőipari szakember, a hiányt keletről pótolják

Titscher Lajos cégvezetőként soha nem nyújtózkodott tovább, mint ameddig a takarója ért.

Soha nem vitte hitelbe vagy olyan beszerzésbe a vállalkozását, amelyik veszélyeztette volna a cég jövőjét. A rendelkezésre álló pénzből próbál fejleszteni vagy szinten tartani, és bár jelenleg a minimumlétszámmal dolgoznak, azért optimistán tekint a jövőbe.

Titscher Lajos a rendszerváltás óta magánvállalkozóként, cégtulajdonosként van jelen az építőipar különböző szintjein, és 16 éve saját cégével kivitelezőként is érintett az iparág valamelyik szegmensében. Komoly rálátása van az építőipar helyzetére: egyrészt 11 éve működő fakereskedése révén, másrészt egy ingatlanfejlesztő és -értékesítő cég vezetőjeként. Véleménye szerint a beruházások, az építkezések, az építőipari fejlesztések napjainkban magasabb szinten működnek, mint az előző években. Ugyanakkor a legnagyobb problémának a megvalósíthatóságot tartja.

– Cégünk hat-hét évvel ezelőtt Ausztriában dolgozott, és Magyarországon végzett beruházásokat. Jellemzően családi házakat építettünk, de büszkék vagyunk az általunk felépített kilátókra, vagy például a Balaton legszebb hajójának, a Kisfaludy gőzösnek a faipari munkáit is mi készítettük. Azokban az években, ha szakemberre volt szükségünk, egy helyett kettőt is fel lehetett volna venni. – Az elmúlt három-négy évre viszont az a jellemző, hogy a már tíz éve működő cégek is vesztettek szakemberállományukból. Ennek elsődleges oka a külföldi munkavállalás. A mi esetünkben is több kolléga választotta ezt az utat, de a megfelelő minőségű szakemberképzés hiánya is problémát jelent. Próbáltam az iskolákból, a végzősök közül, akár kinevelés árán is szakembereket szerezni, és ez egy területen sikerült is. Asztalosüzemünknek tanműhely rangot szereztünk és két fiatal tanuló nálunk is maradt. Az építőipar más szegmenseiben viszont nagyon leszűkült a képzés – vélekedik a Tivafa Kft. ügyvezetője.

Elmondja azt is, hogy ha nem saját erővel próbál építőipari beruházást kivitelezni, akkor az alvállalkozók, bár szóban elvállalják a munkát, de amikor el kéne kezdeni dolgozni, akkor gyakorlatilag jogkövetkezmény nélkül meg sem jelennek.

– Elszenvedője vagyok annak, hogy a magyar jogrend nem bünteti kellően azokat a vállalkozásokat, amelyek kihátrálnak vállalt kötelezettségeik alól. Volt olyan, hogy családi házas beruházásokat hajtottunk végre, és csak a negyedik-ötödik festő méltóztatott hozzánk eljönni – meséli Titscher Lajos. Kitér arra is, hogy amíg korábban hosszú éveken keresztül öt-hat kőművesük is volt, most nincs a piacon megfelelő szakember. – Három éve hirdetünk és keresünk ácsokat. Nem a pénz a gond, mert nem jutok el addig, hogy áralkuba keveredjek, mivel nincs jelentkező. Elérkeztünk oda, hogy Veszprém megyei, országos lefedéssel dolgozó cégek is Ukrajnából és keletről hoznak be munkaerőt – mondja.

Szóba kerül a lakásárak elszabadulása is. – Aki figyeli a piacot az döbbenten tapasztalja, hogy a pár éve jellemző 200–300 ezer forintos négyzetméterárak vidéken 400–600 ezer forintnál tartanak. A kérdés az, hogy a fizetőképes kereslet meddig képes ezt tolerálni. Ez az áremelkedés részben az építőanyagok drágulásának a következménye, de nagyobb részt az élő munkaerő áremelkedéséből adódik – fogalmaz. Úgy látja, ennek ellenére jelen pillanatban még lehet beruházni. Családi vállalkozásuk most egy lakóparkot épít Alsóörsön. A település vezetése maximálisan partner volt abban, hogy egy pihenőparkkal, medencével ellátott épületegyüttest építsenek, ahol a tulajdonosok kipihenhetik magukat, és amely nyugodt, zárt környezetet biztosít a gyermekes családoknak is. A Balaton-part specifikumából adódóan a lakások iránt érdeklődők fele életvitelszerűen kíván majd ott élni, míg a másik fele nyaralóként használná az ingatlant.

Bár még csak a lakások felét tudták értékesíteni, Titscher Lajos bízik abban, hogy ha sikerül a szakmunkásképzést újra a megfelelő rangra emelni és a jövedelmeket apránként a nyugat-európai szinthez közelíteni, hogy a családtól való elszakadás helyett a szakemberek inkább itthon vállalnak munkát, így tovább fejlődhet az építőipar.