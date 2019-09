Kevesebb a megrendelés, a veszprémi gyár igazodik a változásokhoz

A kéthetes nyári leállást követően, szeptemberben kezdődött újra a termelés a Balluff veszprémi gyárában.

A világban és az európai gazdaságban is zajló negatív folyamatok a megyeszékhelyen is éreztetik hatásukat, amelyekre a gyár vezetésének is reagálnia kellett.

A piacon tapasztalható recessziós időszak hatásairól Ötvös Tamás, a Balluff-Elektronika Kft. ügyvezetője nyilatkozott lapunknak. Az ügyvezető szerint a kínai megrendelések jelentős visszaesése, az USA-ba beszállítókra kivetett vámok, az angliai Brexit, a dízelüzemű autók forgalmának visszaesése mind-mind kedvezőtlen hatással volt az iparra, és jelentősen csökkent a kereslet a gépjármű- és beszállítói iparban.

Nagy a bizonytalanság, a gyártók és beszállítók kevesebbet gyártanak, és ennek a folyamatnak közvetett beszállítóként részese a Balluff is, amelynél a 2018-as év rekord-eredményeket hozott.

– Büszkék is vagyunk a tavalyi évre, amikor árbevételben, forgalomban, illetve minden paraméterben, ami a hatékonyságot, eredményességet mutatja, nagyon jók voltunk. Azok a mutatószámaink, melyek a cég működését jelzik, most is jók, viszont a piacon kisebb az igény, kevesebb a megrendelés, az év hátralévő részében sem várható jelentős pozitív változás – vélekedik Ötvös Tamás, aki elmondja azt is, hogy a gazdasági konjunktúra miatt mintegy 10–15 százalékos kiesés tapasztalható a 2019-re tervezett megrendelésekhez képest.

A kialakult helyzetre reagálniuk kellett, ezért szeptember elsejétől a vállalat valamennyi dolgozóját érintő változásokat vezettünk be.

– Tíz százalékkal csökkentettük a heti munkaidőt, tehát 40 óra helyett 36 órás munkahetek lesznek. Az intézkedés célja, hogy az átmenetileg alacsonyabb kapacitásigényű időszakban ne kelljen létszámleépítést végrehajtani, de a vállalat hatékonyságát az elvárásoknak megfelelő szinten tudjuk tartani – hangsúlyozza az igazgató.

A csetényi üzemről elmondja, hogy az mintegy 45–50 százalékos kihasználtsággal működik, de ez így is szerepelt a 2019-es terveikben. A céljuk az, hogy ez év végére, vagy a jövő év elejére teljesen feltöltsék az ottani létszámot. A piac beszűkülése eltarthat egy-másfél évig is, ezt nem lehet pontosan tudni.

z az időszak az, amit a cégnek ki kell használnia arra, hogy azokat a projekteket, amiket elkezdett, gyorsabban befejezze és gondolkodniuk kell azon is, hogy milyen további fejlesztésekkel tudják a vállalat rugalmasságát, eredményességét növelni. A piaci helyzet ellenére a jövőt erősítő beruházásokkal nem állnak le.

Pár hónapja adták át az új gyártóüzemet, ez év második negyedévében készültek el a vállalati étterem bővítésével, májusban kezdték el és decemberben fejezik be a gyártástechnológia fejlesztéshez kapcsolódó közel 900 ezer eurós beruházást. 2020 elejére készül el egy új fejlesztési és vevőcentrum terve, mely épület komplexumot a néhány éve megvásárolt közel 12 ezer négyzetméteres építési telkükön tervezik megvalósítani a következő években.