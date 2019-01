Megyénkben is tisztul a használtautó-piac

Bárki számára ingyenesen és gyorsan le lehet kérdezni egy adott autó teljes körű előéleti nyilvántartását, többek között a korábban rögzített kilométeróra-állásait és az esetleges kártörténetét a Jármű Szolgáltatási Platform segítségével.

A Belügyminisztérium (BM) az előző év végén bejelentette, hogy egyesíti a különböző hivatalok gépjármű-nyilvántartási adatait, és rendszám alapján bárki előtt megismerhetővé válnak a használt autók műszaki adatai a Személyre szabható ügyintézési felület (SZÜF) nevű állami weblap Jármű Szolgáltatási Platformja által. A 2019 januárjában elindított, de ebben a hónapban még tesztüzemben működő elektronikus rendszert az Ügyfélkapun keresztül, mennyiségi korlátozás nélkül lehet igénybe venni. A lekérdezhető információk között szerepelnek például a gépkocsi kilométeróra-állásai, az eredetiségvizsgálaton készült fényképei, valamint a baleseti előélete. Ugyanakkor az autótulajdonosok személyes adatai továbbra sem lesznek hozzáférhetőek. A cél egyértelmű: az ingyenes informatikai rendszer visszaszoríthatja az autók műszaki tulajdonságainak manipulálását, különös tekintettel a kilométeróra visszatekerésére, illetve egy-egy jármű leendő tulajdonosa elkerülheti, hogy körözött gépkocsit vásároljon meg. Tehát a Jármű Szolgáltatási Platform azt a küldetést hivatott betölteni, hogy a potenciális használtautó-vásárlók pontos és valós adatokhoz jussanak a kiszemelt példány(okkal) kapcsolatban.

Megkeresésünkre Csuti Balázs és Szigeti Imre, a pápai X-Trem Autó nevű kereskedés két tulajdonosa egyaránt üdvözölte, egyúttal hiánypótlónak nevezete a Személyre szabható ügyintézési felületen belül kialakított Jármű Szolgáltatási Platform elindítását. Elmondásuk szerint a Belügyminisztérium ezen fejlesztése a vásárlók és a kereskedők érdekeit egyaránt szolgálja. – Mi mindig is figyeltünk rá, hogy lehetőleg leellenőrizhető múltú, jól dokumentált autókat kínáljunk, sosem értettünk egyet a kilométeróra megbuherálásával. Nekünk a Jármű Szolgáltatási Platform hatalmas segítséget jelent, hiszen az ügyfeleink hivatalos úton is tájékozódhatnak a gépkocsikról, ezáltal pedig nagyobb biztonságban érezhetik magukat a vásárláskor – mutatott rá Csuti Balázs. Szigeti Imre megjegyezte, bármennyire is igyekeznek korrekten végezni a munkájukat, a kereskedőkkel szemben él a közvélekedésben egyfajta bizalmatlanság, negatív előítélet, ezért sokan még a remek állapotú, valóban hibátlan használt autóról sem hiszik el, hogy jó vétel lenne.

– A legtöbben hajlamosak túlspekulálni a dolgot. Például a közelmúltban betért hozzánk egy illető, aki legfeljebb 100 ezer kilométer futott autót keresett egy bizonyos típusból. Fontos szempont volt neki az ár is, ezért az öregebb példányokat nézegette. Józanul gondolkodva könnyen belátható, hogy a 15 év körüli kocsik esetében rendkívül ritka az olyan, aminek 100 ezer kilométer alatti szám virít a műszerfalán, és ez valós adat, nem óra-visszatekerés eredménye. Ám nálunk történetesen volt egy ilyen jármű, gondosan vezetett szervizkönyvvel. Az említett illetőt érdekelte az autó, de bennük nem bízott, ezért elvitte egy márkaszervizbe, ahol megerősítették, hogy valós a kilométeróra-állás, és példaértékűen volt szervizelve. Ennek ellenére mégsem vásárolta meg, ugyanis mindezek után már úgy vélte, hogy azért van benne ilyen kevés kilométer, mert túl sokat állt, ami szintén nem jó. Ha kétszer ennyit mentek volna ezzel járgánnyal, akkor meg bizonyára az lett volna a baja. Az ilyen esetekben tehetetlenek vagyunk, a vevőnek először saját magával kell dűlőre jutnia – hangsúlyozta Imre.

Kérdésünkre a két rutinos kereskedő kifejtette, tapasztalataik szerint a használtautó-vásárlók többségének a jármű állapota, ára és kilométeróra-állása jelenti a legfőbb szempontokat, általánosságban elmondható, hogy inkább a szebbet választják, mint a fiatalabbat. A hozzá nem értők közül egyre kevesebben jönnek szakértőkkel, inkább elviszik a kiszemelt autót egy szervizbe állapotfelmérésre. Utóbbit egyébként Balázsék kifejezetten javasolják is. A költségkeretet tekintve sokan beleesnek abba a hibába, hogy rosszul mérik fel a piacot, például meghatároznak egy egymillió forintos határt, ám amikor alaposan átnézik a kínálatot, rájönnek, hogy az elvárásaikhoz, az igényeikhez illő gépkocsit 1,2-1,5 millióért lehet megvenni. A legtöbben ma már elfogadják, hogy egy 15 éves autónál a 200 ezer feletti kilométerfutás a reális, nem pedig a korábban az óratekergetések miatt elterjedt 100 ezer környéki. – Természetesen akadnak kivételek mindkét irányba, az igazolhatóan nagyon keveset futottak drágábbak is, míg a több mint 300 ezer kilométerrel rendelkezőekre alig van érdeklődő. Valójában egy utazóautóként használt jármű már 3-4 éves korára átlépheti a 150 ezer kilométert, azonban a megbízható típusoknak normális felhasználás és szervizelés mellett 500-600 ezer kilométerig nem lehet komoly bajuk szerkezetileg. Emellett jellemző még, hogy mostanában igencsak felértékelődött a szervizkönyv szerepe a vásárlók körében – fűzte hozzá Imre.

Balázstól megtudtuk, habár egyelőre csupán tesztüzemben működik a Jármű Szolgáltatási Platform, már volt olyan telefonos érdeklődő, aki egy adott autójuk rendszámának megkérdezésével indított. Ettől függetlenül véleménye szerint néhány évbe biztosan beletelik majd, amire kiforrja magát és széles körben is általánossá válik a használtautós elektronikus rendszer használata.

Egy általunk megkérdezett pápai autószerelő a Naplónak úgy nyilatkozott, valóban sokat segítheti a használtautó-piac tisztulását a BM által elindított új, ingyenes rendszer, ám nem árt szem előtt tartani, hogy aki trükközni akar egy kocsival, az ezután is megtalálja majd a módját például a kilométeróra manipulálásának – legyen szó nepperről vagy magánszemélyről. Az autóval rendelkező (vagy azt vásárolni készülő) átlagembereknek azt tanácsolta, legalább átlagos szinten legyenek tisztában a gépjárművek mechanikájával, működésével, és adott esetben ne féljenek segítséget kérni megbízható szakembertől.