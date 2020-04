Nagy csapadékhiány a szántóföldeken

Korán, gyorsan érkezett a tavasz, ám az elmúlt hetek hideg időjárása lelassította a növények fejlődését.

Az évszaknak megfelelő fejlettségi állapotúak a szántóföldi kultúrák. A vízhiány miatt néhol már aszálytünetek is megfigyelhetők. A gabonatáblák a fejlődésben visszamaradtak. Főként késői vetéseknél figyelhető meg, hogy a bokrosodás elmarad a megszokottól.

– A repceállományokban már észlelhető a vízhiány. Ennek okán a tápanyagot nem tudják megfelelően felvenni a talajból, helyenként hiánytünetek is kialakultak.

Már ősszel jelentkezett kisebb lemaradás a csapadék­hiány miatt, amit télen nagyjából behozott az őszi árpa, míg az őszi búzák nagyon elmaradtak a fejlődésben az ilyenkor elvárttól. Időarányosan több mint száz milliméter csapadék hiányzik a talajokból. Ha huzamosan fennmarad ez az állapot, akkor a kellő tápanyagellátás érdekében el kell gondolkodni a lombtrágyázás lehetőségén – mondta el lapunknak Bakonyi Frigyes, a Magyar Növényvédő Mérnöki és Növényorvosi Kamara Veszprém megyei területi szervezetének elnöke.

A szakember hozzátette, hogy bár a szántóföldeken a csapadék-utánpótlás mindenképpen javítana a helyzeten, terméskieséssel számolni lehet. Az enyhe tél folyamán jól teleltek a rovar kártevők is, megjelenésük nagy számban várható. A gabonatáblákon a veresnyakú árpabogár kártételével már helyenként találkozunk, valamint megjelent a repcetáblákon a fénybogár is. Az erősebb, jobb állapotú repcék virágzás előtt állnak, néhány nap múlva mindenhol várható a virágzás.

– Nagyon fontos teendő a hasznos rovarok védelme. Mihelyt beindul a repcevirágzás, a kultúrával szomszédos táblákat, virágzó erdősávok melletti táblákat is csak méhkímélő szerekkel engedélyezett permetezni. Gyümölcsösökben nem szabad megfeledkezni a monília elleni permetezés fontosságáról virágzás alatt, ugyanis a meggy- és cseresznyefákat száraz időben is fertőzi a monília a megjelenő virágokon keresztül – tette hozzá.

A korán jött tavaszi időben sok gazdálkodó számolt be ­hiányról a növényvédő szernél a koronavírus-járvánnyal való összefüggésben.

– Az ellátásban valóban előfordultak fennakadások, de súlyos problémák nem várhatók. Az ágazatban is indult felvásárlási láz, mely időleges készlethiánnyal járt, de mindenki hozzájutott olyan termékhez, amellyel meg tudja védeni a termését. A gyártókapacitások esetleges csökkenése a jelenlegi gazdasági évet nem befolyásolja, hiszen amit most használunk, már tavaly legyártották. Szokásos termékből való hiány esetén általánosan van olyan készítmény, amellyel helyettesíthető. Biztatunk mindenkit, hogy kérje növényorvosok segítségét, mert tudnak majd ajánlani helyettesítő terméket – fejezte be Bakonyi Frigyes.