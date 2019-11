Pannon-Work: Nagy szükség van jó szakemberre

Átrendeződött a munkaerőpiac az utóbbi években: aki akar, talál munkát magának, és el tud helyezkedni, míg korábban nehezebben volt erre lehetőség. Mindemellett több szépkorú keres munkát, mint évekkel ezelőtt, jó szakemberre pedig nagy szükség van, utalt a tapasztalataira Takács Gábor, a Pannon-Work Veszprém megyei kirendeltség-vezetője.

Évente kétezer diák, aktív, illetve munkanélküli felnőttek, valamint nyugdíjasok keresik fel a veszprémi kirendeltséget, mindegyikük egyharmad arányban érkezik, közölte Takács Gábor.

A kirendeltség vezető elmondta, a hozzájuk forduló diákok nemcsak nyári, hanem délutánonként, illetve hétvégén végezhető munka miatt keresik fel őket. A középiskolások és egyetemisták elsősorban olyan lehetőségek iránt érdeklődnek, amiket rugalmas munkaidőben végezhetnek, és nincs szükség szakképzettségre. Bőven vannak ilyen lehetőségek, jegyzi meg Takács Gábor. Mint elmondta, a hozzájuk forduló fiataloknak kínálnak egyebek mellett áruházakban, üzletekben pénztárosi állást, meg árufeltöltést, illetve végezhetnek csomagolást, válogatást gyárakban, és logisztikai cégeknél.

Mindemellett rendelkezésükre áll állás ruházati boltokban is, ahol sokat tudnak segíteni a napi munkában. A kirendeltség vezető arról is beszélt, hogy a nyugdíjas embernek fizikailag könnyebben végezhető munkáért keresik fel őket, és a korábbinál nagyobb számban érkeznek a kirendeltséghez munkáért. Vállalnak napi nyolc, illetve négy-hat órás állást. Nekik gyári betanított munkát tudnak kínálni, ezen kívül áruházakban is el tudnak helyezkedni pénztárosnak, választhatják a takarítást is, és például fémipari cégeknél szakmunkát is végezhetnek.

A kirendeltséghez azok is fordulnak, akik aktívként munkaidő után, illetve munkanélküliként szeretnének dolgozni, ők gyárakban, raktárakban, boltokban találnak munkalehetőséget, betanított-, illetve szakmunkát.

– Utóbbi két területen manapság nagy hiány van munkaerőből, és lehet válogatni három műszakos munkából is, szögezte le a kirendeltség-vezető. Hozzátette, irodai és egyműszakos lehetőséget viszont alig kínálnak a munkáltatók, így nincs könnyű helyzetben, akinek több kisgyermeke van, és adott esetben nincsen segítsége. Manapság válogathatnak az emberek, nyolc általános iskolai végzettséggel, havi 150 ezer nettó alatt nemigen vállalnak munkát. Több helyen állnak munkába például ukrajnai, szerbiai munkavállalók is.

Ami a munkaadókat illeti, egyre többen kínálnak olyan lehetőséget is, amelyhez szállás is tartozik, hogy ezzel is vonzóbbá tegyék az állást. Nagy szükség van jó szakemberekre, ilyen a lakatos, a CNC gépkezelő, a karbantartó, az építőipari szakemberek, technikusok, nyáron a szakácsok, szakképzett felszolgálók, illetve a konyhai kisegítők.