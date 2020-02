Viharos széllökésekkel érkezik a ciklon – mire készüljünk?

Hétfőre másodfokú figyelmeztetést adtak ki Veszprém megyére a 90 km/órát is meghaladó széllökések miatt, ezért nem árt tudni, hogyan készüljünk fel az ilyen helyzetekre.

Vasárnap délelőtt érte el Nyugat-Európát a Ciara nevű viharciklon, amely a késő esti órákban Magyarország fölé is megérkezik. Az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése szerint hétfőre virradó éjjel csak a dunántúli megyékben, hétfőn és kedden azonban már országszerte lehet számítani akár 90 km/órás sebességet is meghaladó, rendkívül erős széllökésekre. A hidegfront mentén a Dunántúlon egy-egy zivatar is kialakulhat.

Mint a katasztrófavédelem közösségi oldalán olvasható, a Ciara fákat csavarhat ki a földből, vezetékeket szakíthat le, megrongálhatja a házak tetőszerkezetét, közlekedési zavarokat és akadályokat idézhet elő, ezért fontos, hogy készüljünk fel és tudatosan védekezzünk az erős széllökések ellen:

zárjuk be a nyílászárókat, vigyünk be a házba minden olyan tárgyat, amelyet a szél felkaphat, áramtalanítsuk az elektromos berendezéseket, készüljünk fel egy esetleges áramszünetre, ne hagyjuk felügyelet nélkül a gyerekeket és a betegeket, valamint ha tehetjük, ne menjünk ki a szabadba.

Ha mégis a szabad ég alatt ér minket a szélvihar, viselkedjünk nyugodtan és körültekintően: keressünk védett, stabil helyet (épületeket és aluljárókat), kerüljük a fákat, védjük a szemünket, az erős széllökések ellen pedig oszlopba vagy kerítésbe kapaszkodjunk.

A kisgyerekeket fokozottan védjük a széltől.

Hagyjuk el járművünket, mert bentről csak korlátozottan érzékelhetők a fenyegető veszélyek (például egy fa dőlése).

Ne közelítsük meg se a leszakadt vezetékeket, se az állatokat, mert a viharban viselkedésük kiszámíthatatlanná válhat.

Veszélyhelyzet, baleset és viharkárok esetén haladéktalanul hívjuk a mentőegységeket a 112-es telefonszámon!