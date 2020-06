A rászoruló gyerekekért fogtak össze az ajkai nők

Földingné Osváth Gyöngyi és Szabó Ágnes néhány évvel ezelőtt azzal a céllal ült le egy kávéra, hogy megismerkedjenek. Amikor felálltak az asztal mellől, már tudták, hogy közös álmuk akkor valósulhat meg, ha egyesületet alapítanak, így segítenek a rászoruló gyerekeknek.

Az 2019. óta működő Te Számítasz Egyesületben csupa olyan tagok veszik körül őket, akik hozzájuk hasonlóan jelentős szociális érzékenységgel bírnak, gyerekekkel foglalkoznak, gyűjtésekben, adományozásokban vesznek részt. Nem telik el úgy nap, hogy valamilyen módon ne segítenének az ajkai és a város környékén élő hátrányos helyzetű gyerekeknek.

A legfőbb cél eredetileg ugyan a kicsik értelmi és érzelmi fejlesztése volt, azonban amikor Gyöngyiék alkalmanként szembesülnek azzal, hogy egy családnak elromlott a mosógépe, vagy nincs elég étele, ezeket a gondokat is igyekeznek orvosolni. Sikerrel. Olyannyira, hogy a minap 24 óra leforgása alatt közvetítettek egy felajánlótól a rászorulóig egy gépkocsit, rengeteg élelmiszert, tisztálkodáshoz szükséges dolgot. Ha kell, a szállításban is segítenek, saját költségükre, önkéntes alapon.

Az egyébként kohómérnök végzettségű Gyöngyi masszőrként is dolgozott, Ági a vendéglátásban jeleskedik, a tagok között pedig van például fodrász, pedagógus, értékesítési igazgató, mentálhigiénés szakember. Mindannyian széles baráti körrel bírnak. Ez jól jön az egyesületben, hiszen a közvetítés a siker egyik kulcsa náluk. Tudják, hogy kik szorulnak segítségre, miben szenvednek hiányt és felkutatják az adományozókat is. Gyöngyi szerint az idei évben az adományozási kedv terén az anyagiak ugyan háttérbe szorultak, inkább a tárgyi adomány a jellemző. Nagy szükség van arra is, tavaly iskola kezdés előtt rengeteg tanszert továbbítottak, de az úgynevezett nem luxus táska kampányba szintén sikerrel bekapcsolódtak. Sőt, még manapság is közvetítenek a női tisztálkodási és illatszerekkel megpakolt táskákat felajánlók és az azokra rászorulók között.

A fiatal egyesület idővel pályázni tud majd, addig marad az adományok sora. Mégis megoldották már tavaly a gyerekek táboroztatását és idén ugyancsak várják őket a helyt adó Babucsa Civil Házban. Már most teltházas a kamaszok háromnapos tábora, amelyet mentálhigiénés szakember és pedagógus, Stumpf Mariann vezet. Elsősorban a társas kapcsolatok, a beilleszkedés kerül előtérbe majd. Az alsó tagozatos diákok Ökosodj velünk! elnevezésű táborában sincs már hely, ott a sok játék mellett a környezet- és a természetvédelem kerül terítékre. Jaloveczki Henrietta pedagógus és Brassai Katalin pedagógiai asszisztens táborvezetők irányításával a gyerekek például a tihanyi ökocentrumba látogatnak, kreatív foglalkozásokon vesznek részt, megismerkednek a hulladék gazdálkodással, a maradék étel felhasználási lehetőségeivel és megtudják, mire jó az ételdoboz. Mindkét tábor kirándul a Balatonra is.

Az egyesület tagjai segítenek, ahol tudnak és amikor kell, adventre hangolnak kézműves foglalkozásokkal, mozival. Tavasszal mentor programot indítottak, amelyre jelentkezhettek a balett iránt érdeklődő gyerekek, vagy akik például focizni, főzni tanulni szeretnének. A járvány ugyan keresztül húzta a számításukat, a program csúszik emiatt, de az erre szánt összeget addig más területen hasznosítják. Szükség van például korrepetálásokra, felzárkóztatásra, mindegyiket tervezik, ha lehetőségük lesz rá.

Gyöngyiék távlati tervei között pedig szerepel egy olyan hely birtokba vétele, ahol tárolhatják az adományokat, továbbá fejlesztő foglalkozásokat, korrepetálásokat tarthatnak.