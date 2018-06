A tósokberéndiek minden korosztálya jól mulatott az ünnepen

A településrész ez évi falunapja a fröccsös járat zenés ébresztőjével kezdődött.

A korábbi vihar és eső miatt nehezebben ment idén a készülődés, a lelkes résztvevők azonban hamar feltalálták magukat. A főzőverseny résztvevői és az érdeklődők később már egyre többen érkeztek a helyszínre, a szervező baráti társaság gondoskodott a programok sokaságáról.

Az immár hatodik Tósokberéndi bormustrára 35 gazda nevezett, legtöbbjük a Somlói borvidéket képviselte legjobb boraival. A 11 vörösbor és 24 fehérbor 13 arany, 13 ezüst és nyolc bronz minősítést érdemelt ki a Mundi Gábor somlói borász vezetésével és Szigeti József, valamint Albert Mihály gazda szakértő értékelésével dolgozó zsűri véleménye szerint. Ezúttal Joó Csaba badacsonyi olaszrizlingje kapta a legnagyobb elismerést. A program gazdája idén is Jáger Zsolt volt.

A Tósok virága verseny győztese Csizmadia Győző lett, a rétesek versenyét Weinhardt Józsefné Szurics Melinda meggyes-túrós és cseresznyés-diós rétese nyerte, Koronczai Zoltánné és Kotsy Gézáné festményét kapták jutalmul. A katolikus iskola hagyományos aszfaltrajzversenyében az egyes korcsoport rajzolói közül Varga Johanna lett az első, a nagyobbak között Szijártó Zsófia nyert. Az eseményen a legnagyobb érdeklődés idén is a főzőcsapatok megmérettetését kísérte. A versenyen ezúttal szintén a Tósokberéndért Egyesület bizonyult a legügyesebbnek. A csapatot Csendes Róbert vezette, csülkös babgulyást készítettek a tagok gazdagon. Nem voltak restek még 40 kiló burgonyából tócsit is sütni, így fél napon át ellátták a falunap résztvevőit étellel. A zsűriben idén Rieder András önkormányzati képviselő mellett Schreithofer Lajos, Weihardt Józsefné és Nemes László bírált.

Az egyesület felajánlásán túl a szervezők 30 kilogramm vadhúsból készült pörköltet osztottak ki a vendégek között. A Fekete István Vadásztársaság nyárson sütött meg egy vaddisznót mindenki kedvére. .A programok között az érdeklődők megnézhették Csipszer János kisállatait, a gyerekek örömmel simogatták a gyöngyös fiókákat, galambokat, japán tyúkokat, nyulat, gyöngytyúkokat. Végül egy ládányi postagalambot reptetett haza gazdájuk. A gyerekeket egyebek mellett arcfestés, csillámtetoválás várta, miközben a színpadon a katolikus iskolából a Kisgarabolyok és a Garabolyok táncoltak. Orgona László zenekarával, a Syringával most mutatkozott be először Tósokon. A Magyar Légierő Zenekara idén is remek koncertet adott, a zenészek ajándékba Papp Béla, az Ajkai Képzőművészeti Egyesület elnöke festményét kapák. A kitelepült Veszprémi Toborzó Iroda sok érdeklődőt vonzott. Ismét nagy sikert aratott a tűzoltóautó bemutatása a kicsik körében

A falunap fő attrakciója idén is az immáron hagyományos májusfa körbetáncolása volt. A díszes májusfa egy hónapon át magasodott a városrészben. Most a feldíszített nyírfát körbetáncolták, ledöntötték és átfűrészelték a lelkes résztvevők. Ezzel kezdetét vette az esti mulatozás, amelyhez a Faterock zenekar biztosította a zenét.

A falunapot idén először tűzijátékkal koronázták meg a szervezők.