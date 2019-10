A veszprémiek szeretik városukat

Legnagyobb sikerének azt tartja, hogy a veszprémiek itthon képzelik el és tervezik a jövőjüket, tehát szeretik a városukat. A legnagyobb kihívás pedig, hogy 2023-ban Veszprém lesz Európa Kulturális Fővárosa, de ez egyben esélyt is ad arra, hogy folytassák azt a munkát, amit elődeik kezdtek el. Porga Gyulával, Veszprém polgármesterével beszélgettünk.

Polgármester úr, játsszunk egy kicsit. Ha a kampányban csupán egyetlenegy dolgot emelhetne ki polgármesteri tevékenységéből, mi lenne az az egy dolog, amit elmondana a választóinak?

– Nagyon nehéz egy dolgot kiemelni. De szerintem a legnagyobb siker az, hogy a veszprémiek szeretik a városukat. Nagyon sok összetevője van ennek: benne vannak a közszolgáltatások és a biztonság, amit a város tud nyújtani, benne vannak élhető, belakható tereink, és nyilván benne vannak azok az eredmények is, amelyeket az elmúlt években elértünk. Például a virágosítási verseny arany minősítése, vagy az Európa Kulturális Fővárosa 2023 cím megszerzése is formálja, erősíti az identitást, a kötődést, hogy itt jó és sikeres emberek éltek és élnek. Bármerre megyek ebben a városban, bárkivel beszélgetek, magabiztosságot és büszkeséget érzek ki az emberek szavaiból, és a felméréseink is azt mutatják, hogy a veszprémiek itthon képzelik el és tervezik a jövőjüket.

Ha folytatjuk a játékot, talán még nehezebb kérdés következik. Ha ön lenne az ellenfelei kampányfőnöke, mit tanácsolna, mivel kampányoljanak ön ellen, mit javasolna a kihívójának?

– Azt javasolnám, hogy lépjen vissza! De komolyra fordítva a szót! Ez tényleg nehezebb kérdés. Az elmúlt hetek kampánytapasztalata kettős. Arról kaptunk megerősítést, hogy jó úton járunk. Továbbá azt is látjuk, hogy mik az előttünk álló kihívások. Nekünk folyamatosan meg kell felelnünk az itt élők igényeinek, és 2023-ra a legkényesebb európai elvárásoktól sem maradhatunk el. Elvégre a kontinens kulturális fővárosa leszünk. Ehhez szükséges például, hogy a lerobbant, funkció nélküli épületeket megújítsuk, hogy folytassuk a közösségi közlekedés megkezdett modernizációját. És fontos rendbe tennünk azokat a kapukat, amelyeken a vendégek hozzánk érkeznek. Példaként említhetem a vasútállomást vagy a buszpályaudvar környékét. Azt pedig mondanom sem kell, hogy az utak állapotán mindig lehet javítani. Szóval feladatért nem kell a szomszéd megyébe mennünk, de biztatást jelenthet, hogy az általunk választott fő irány jó. S mivel a nagy beruházásokról általában konszenzussal szokott dönteni a képviselő-testület, az ellenzék mozgástere nem túl nagy, amikor kritizálni akar.

S ön szerint erre a két kérdésre a városlakók mit válaszolnának? Tehát mi az, amit a legjobban, s mi az, amit a legkevésbé értékelnek az ön polgármesteri ciklusában?

– Szerencsére nem kell hogy ködöt szurkáljak, mert a városlakók véleményét gyakorta kérdezzük. Ők pedig azt mondják, hogy a dinamizmus tetszik leginkább, ami az elmúlt években a várost jellemezte: hogy megyünk előre, szépen. Amit pedig elsősorban kritizálnak, az az utak állapota. És igazuk van; amit tudunk meg is teszünk, de sok probléma túlnyúlik a város hatáskörén. A közlekedés is mindig szóba kerül, amikor a bajokat vesszük számba. Az utóbbi években drasztikusan nőtt az autók száma Veszprémben, ami örömteli, hiszen az életszínvonal emelkedését mutatja, ugyanakkor együtt jár a forgalom sűrűsödésével és a belvárosi parkolók már-már fojtogató hiányával. A helyzet javításához kevés az önkormányzat elkötelezettsége, hiszen a helyszűke miatt a parkolók száma csak korlátozottan növelhető. A lakók együttműködése is kell. A kocsikból buszra vagy biciklire kellene átnyergelni. Ezért is építjük nagy erővel a kerékpárút-hálózatot. A lakások szűkössége is mindig visszatérő probléma. Büszkeséggel tölt bennünket el, hogy sokan szeretnének hozzánk költözni, de az elődök kevés bérlakást hagytak ránk, így ezen a területen is előre kell lépnünk.

Veszprém legnagyobb sike­reinek egyike, hogy 2023-ban ez a város lesz Európa kulturális fővárosa. Mi történik az addig hátralévő szűk négy évben?

– Azt szoktam mondani, hogy amikor ezt a címet elnyertük, akkor egy ösztöndíjat kaptunk. Ösztöndíjat azért, hogy tanulhassunk. A mi pályázatunknak az volt a címe, hogy Beyond, ami angolul azt jelenti, hogy átlépni, meghaladni. Az a pályázatunk fő üzenete, hogy kezdjünk el másképp gondolkodni a városról, a benne lakók együttműködési lehetőségeiről, önmagunkról. Lépjük át a korlátainkat, vagy ha úgy tetszik, saját árnyékunkat. Az EKF egy lehetőség, amelyhez jelentős pénzek társulnak, a bevételi források ügyében meg is kezdtük az egyeztetéseket a kormánnyal. Az elődeink nagyszerű munkájának eredményeként nagyon gazdag az örökségünk, de nemcsak a megóvás, a megőrzés a feladatunk, hanem a fejlesztés is. Úgy kell sáfárkodnunk a ránk bízott vagyonnal, hogy az a huszonegyedik századi igényeket is szolgálni tudja. A pályázati győzelem ebben a munkában segít bennünket. A Petőfi Színház rekonstrukciója, a völgyhíd építése nem része az EKF költségvetésének, tehát akkor is fejlődnénk, ha az európai döntéshozók nem a mi pályamunkánkban látták volna a legnagyobb fantáziát. De a kulturális főváros projekt még több figyelmet és még több pénzt irányít hozzánk, amiből aztán tervezzük rosszabb állapotú középületeink felújítását, a vár turisztikai kihasználtságának a növelését és újabb turisztikai attrakciók létesítését, amelyek az állatkerthez hasonlóan vonzó célponttá teszik Veszprémet. De az is fontos, hogy a helyi közösség tovább erősödjön, és hogy azokat is bevonjuk a városi életbe, akik ma még inkább otthonukban maradnak és kevéssé használják a közösségi tereket. Mi abban hiszünk, hogy egy város attól lesz élő közeg, ha ott találkozások, beszélgetések, közös programok, közös élmények vannak. És a kihívásokkal, a nehézségekkel senki sem marad egyedül.

Említette már a színház vagy az állatkert felújítását, a viaduktot. Mindezek az úgynevezett Modern városok program részei. Orbán Viktor miniszterelnökkel 2016-ban írták alá a megállapodást e program részleteiről. Mi történt azóta, s mi várható a jövőben?

– Mintegy százmilliárdos megállapodást kötöttünk, mai árakon számolva. Ennek leglátványosabb eleme a veszprémi uszoda, amelynek az építése zajlik, jövő novemberben már meg is mártózhatunk a vizében. Lesz benne egy ötvenméteres nagymedence, huszonöt méteres kismedence, egy bemelegítőmedence, illetve egy jól felszerelt wellness-részleg is. A színház rekonstrukciója is elkezdődött, jelen pillanatban a tervezési fázisban vagyunk, ez a program valójában egy belváros-rehabilitáció, hiszen nemcsak a színház épülete újul meg, hanem a színházkert, az Erzsébet-liget is. A 8-as, illetve a 82-es út összekötésének tervezése is folyamatban van, ez az aréna és az épülő uszoda megközelítését könnyíti majd meg. Harminc-negyven éves álma a városnak, hogy a Dózsavárost és a Jutasi-lakótelepet közelebb hozza egymáshoz, ennek része az Aranyosvölgy fölött húzódó völgyhíd, amelynek az első két szakasza már elkészült a Pápai út és a Tüzér utca között, a Tüzér utca és a Kistó utca között most épül az út, s maga a híd építése jövőre kezdődik majd el. Az állatkertben is vannak már olyan projektek, amelyek a Modern városok program részeként valósultak meg, de jövőre folytatódnak a fejlesztések itt is. Előttünk áll még a jégcsarnok megépítése, reményeink szerint már ebben az évben megszülethet a döntés, hogy jövőre el tudjuk kezdeni ezt is. A stadionrekonstrukció koncepciója is készen van, tudjuk, milyen funkciókat szeretnénk ott megvalósítani. A tornászgyakorló építése lesz az első része ennek a feladatnak, úgyhogy ez a projekt is szépen halad. Illetve itt van még a város gazdaságát segítő iparos park megvalósítása, itt a képzést, a szakképzést és a piaci szereplőket szeretnénk közelebb hozni egymáshoz. Mindezek mellett az is nagy siker, hogy a déli elkerülő út építése is elkezdődhet jövőre – ez ugyan nem része a Modern városok programnak –, s 2022-re a füredi, az almádi, illetve a budapesti csomópontnak a kiépítése is megtörténik, ez a 2023-as felkészülésnek is nagyon fontos eleme.

Nemrég az egyik ellenzéki fórumon az hangzott el, hogy nem kell jóban lenni egy önkormányzatnak, egy városnak a kormányzattal, hiszen ami jár, azt így is, úgy is megkapja a település. Ön mit gondol erről?

– A kormánynak és az önkormányzatoknak nem háborúskodniuk kell egymással, hanem együttműködni. Jól emlékszünk azokra az időkre, amikor az önkormányzati szféra és a kormányzat egyfajta normatívacsatákat vívott, hogy milyen közszolgáltatásokra mennyi normatíva, mekkora pénz jár. Szerencsére ennek már vége. 1994-től veszek részt a közéletben, úgyhogy van elég tapasztalatom ezen a téren. Szerintem példa nélküli volt az önkormányzatiság történetében, hogy szövetséget kötöttünk a kormánnyal, amely átvállalta az önkormányzatoknál felhalmozódott adósságot. Ez a lépés teremtette meg annak a lehetőségét, hogy az önkormányzatok immár szabadon dönthetnek a bevételeik felhasználásáról. Ma olyan keretrendszerben tudunk gondolkodni, amiben nagyon egyértelműen elválik egymástól az állami feladat – ezt az állam finanszírozza –, illetve az önkormányzati feladat. Mindemellett a kormány olyan fejlesztési lehetőségeket biztosíthat, amelyek révén még otthonosabbá, még élhetőbbé tehető a környezetünk. És ez a lényeg. A politikai pártok meg tudják vívni a maguk csatáit az országgyűlésben, egy polgármester azonban akkor legyen elégedett, amikor épül és szépül a települése. Márpedig a siker a kormánnyal szövetségben sokkal valószínűbb, mint a kormánnyal ideológiai háborút viselve.