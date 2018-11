Autózással csaltak mosolyt a sérült fiatalok arcára

Az érdi Land Rover Túra Egyesület tagjai idén már negyedik alkalommal lepték meg a megye sérült fiataljait, hogy autózni vigyék őket minden eddiginél több, 35 terepjáróval.

A terepjárósok az ország minden pontjáról érkeztek, hogy egy kellemes napot szerezzenek több mint 180 sérült fiatalnak, akik között idén már alsó tagozatos iskolások is voltak. Érkeztek helyből, Tapolcáról, de sokan Sümegről, Ajkáról, Lesence­tomajról, Veszprémből is. A Kisfaludy utca parkolója megtelt a gépkocsikkal, azok pedig a boldog gyerekekkel, fiatalokkal, akik az élményen túl a szponzorok jóvoltából idén is rengeteg adományt, ruhát, cipőt, gyümölcsöt, édességet, ajándékot is kaptak.

A fiatalokat az egyesület nevében Vigassy Ádám és Hatalyák János köszöntötte, elmondták, hogy örömmel jöttek idén is, hogy újra találkozzanak. Az Értelmi Fogyatékossággal Élők és Segítőik Országos Érdekvédelmi Szövetsége (ÉFOÉSZ) megyei elnöke, Horváthné Somogyi Ildikó megköszönte, hogy önzetlen vendégeik idén is eljöttek, hogy mosolyt csaljanak a sérült fiatalok arcára, emlékezetes terepautózásra vigyék mindannyiukat. Hangsúlyozta, hogy példaértékű, amit tesznek fogyatékkal élő embertársaikért.

A túrára az uzsai, lesencei erdőkbe indultak, a vidék megtelt élettel. Kígyós Róbert kerületi erdész vezette a Land Rover-es csoportot a hepehupás hegyi utakon, pocsolyákon át.

Az izgalmas zötykölődést nagyon élvezték a résztvevők. Az erdő közepén piknikre hívtak mindenkit a gépkocsi-tulajdonosok, majd az ügyességi versenyen autót húztak akkora erővel, hogy a kötél is elszakadt. A nyeremény egy nagy torta volt, amit helyben el is fogyasztottak. Közben jót beszélgettek, elmondták, kivel mi történt az eltelt egy év alatt, mióta nem látták egymást. Aztán útra keltek, majd az uzsai kultúrházban mindenki együtt ebédelt Vizeli Róbert jóvoltából.