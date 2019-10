Duplázott a Lovassy: idén is az ország legjobb középiskolája lett

A legjobbiskola.hu portál magyar középiskolákat értékelő rangsorában – akárcsak tavaly – 2019-ben is a négyéves képzést adó veszprémi Lovassy László Gimnázium lett az első.

Kevéssel maradt le a mögötte a budapesti Eötvös József Gimnázium, a harmadik helyezett a XIV. kerületi Szent István Gimnázium.

A legjobbiskola.hu portál – mely abban szeretne segíteni, hogy minden gyermek megtalálja a számára leginkább megfelelő képzési formát – a sorrend kialakításánál az Oktatási Hivatal által közzétett legfrissebb kompetenciaméréseket és érettségi eredményeket vette figyelembe. A lista készítői arra voltak kíváncsiak, hogy az érettségin indult diákok milyen sikerességgel végeztek a választott tantárgyból és hányan választották az iskola sikeres érettségi tantárgyait. A rangsor összeállításánál öt év érettségi és kompetenciafelmérési eredményeit átlagolták. A listán 984 intézmény 1645 képzési formája szerepel.

Schultz Zoltán, a Lovassy László Gimnázium igazgatója nagy örömmel fogadta az intézményről szóló hírt. Külön öröm, hogy a Lovassy László Gimnázium egyik évről a másikra kiemelkedően szerepel, évek óta jó helyezést ér el az országos rangsorokban, mondta. Ugyanakkor meglepetés is, hiszen az országban nagyon sok jól teljesítő iskola van. Lényeges a stabilitás, hiszen a diákok is stabilan jó eredményeket szeretnének elérni. A rangsor első helyezése megerősíti a kollégákat és a diákokat is, hogy az oktatásba és tanulásba fektetett energiának van eredménye, közölte.

Schultz Zoltán hozzátette: fontos, hogy a diákok jól érzik magukat az iskolában, szeretnek oda járni. A középiskolai rangsorok tanulmányi szempontokat vesznek figyelembe, de a Lovassy gimnázium diákjai a művészeti területen is jól szerepelnek: a keszthelyi Helikoni Ünnepségeken, a dunántúli középiskolás korosztály kétévente megrendezendő tehetségkutató fesztiválján a Lovassy hatszor nyerte el a legeredményesebb iskolának járó díjat.