Egy mindenki számára nyitott hely – Pénzügyekben segít az új veszprémi Tanácsadó Iroda

A Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület, a Magyar Nemzeti Bank részéről „Országos pénzügyi fogyasztóvédelmi hálózat kiépítésére és működtetésére” kiírt pályázaton lehetőséget kapott arra, hogy Pénzügyi Navigátor Tanácsadó Irodát létesítsen Veszprém megyében.

A pályázati feltételek értelmében a veszprémi Óváros téren létrehozott Tanácsadó Iroda december elején meg is kezdte működését.

Major Gábor programvezető elmondta, hogy a magyar társadalom nincs igazán felkészülve a pénzügyi döntéseire; arra sem, hogy miként viselje el annak következményeit. Ennek részeként elindult egy nemzeti stratégia, melyben non-profit tanácsadó pontokat „álmodtak meg” a szakemberek, ahol bárki, bármilyen pénzügyi kérdéssel kopogtathat. Mint az elhangzott, ez az iroda is ezt a küldetést tölti majd be.

Porga Gyula polgármester kiemelte: a Máltai Szeretetszolgálat a 2008-as pénzügyi válság után indította azt a programot, melyben a nehézségek károsultjain segített. Örömtelinek nevezte, hogy most már Veszprémben is felkereshetnek egy irodát – ráadásul a Magyar Nemzeti Bank segítő szakértelmével – , ahol a Máltai Szeretetszolgálat mentoraival lesznek az ügyfelek segítségére.

Bondor Lajos régióvezető is a mindenki számára nyitott Óváros téri szolgáltatást emelte ki. Az iroda a hét három napján rendszeres nyitvatartással várja az érdeklődőket, míg havonta kétszer a megye egyéb településein is ügyfél szolgálatot biztosítanak, melyben kiemelt helyszínt szán a szeretetszolgálat Pápának. Ugyanakkor természetesen emailban és telefonon is felkereshető a veszprémi Tanácsadó Iroda. Sőt, a tervek szerint több jelentős munkaadóhoz is kitelepülnek majd.

Az MNB részéről Fehér Anasztázia hangsúlyozta, hogy a bank közbeszerzési eljárást írt ki civil szerveztek számára, és örülnek, hogy a Magyar Máltai Szeretetszolgálat lett a győztes.

Kérdésre válaszolva kiderült, a Tanácsadó Iroda hálózat minden megyeszékhelyen működik és irodánként havonta 100-150 ember keresi fel a szakembereket.

