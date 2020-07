Fórumon vitatták meg a civil szervezetek lehetőségeit Veszprémben

A civil szektort érintő változásokról, a szervezetek lehetőségeiről és kötelezettségeiről tartott kerekasztal-beszélgetést az ágazat több szereplője csütörtökön a Hangvillában.

Varga Endre, a Veszprém Megyei Civil Hálózatért Közhasznú Egyesület elnöke bejelentette, júliustól Veszprém Megyei Civil Közösségi Szolgáltató Központ, röviden Civil Központ néven működik tovább a Veszprém Megyei Civil Információs Centrum. Hozzátette, az elnevezés jobban hangsúlyozza, hogy a közösségek munkáját segítik, és azt is, hogy az információkon túl számos feladatot ellátnak, ha kell, fórumot, képzést is szerveznek. Varga Endre közölte, Veszprém megyében 2600, a megyeszékhelyen 800 civil szervezet működik.

A szférában számos változás lépett életbe, ezekről Meleg Tamás, a Civil Központ projektvezetője beszélt. Elmondta, a járványhelyzet miatti átcsoportosítások több településen is elvonásokat jelentettek a civil szférának juttatható összegekből, ezért is fontosak az állami programok az ágazatban. Hangsúlyozta, a Magyar falu program – Falusi civil alaphoz augusztus 7-ig lehet pályázni, ebben új felhívások is megjelentek idén. Az ötezer lakosnál kisebb településeken működő civil szervezetek például ingatlanberuházásra és -felújításra legfeljebb hatmillió forintot, gépjárművásárlásra ötmillió forintot, valamint eszközbeszerzésre és programok szervezésére legfeljebb 2-2 millió forintot nyerhetnek el, ugyanakkor fontos, hogy egy pályázó egy kategóriában nyújthat be pályázatot.

Hozzátette, jó lehetőséget jelentenek a Nemzeti Együttműködési Alap pályázatai is, amelynek keretösszege idén a korábbinál több, 9,3 milliárd forint. Az egyszerűsített pályázati formában, amelyben a szervezetek működési támogatási összegre pályázhatnak, a korábbi 200 ezer helyett legfeljebb 300 ezer forinthoz juthatnak hozzá. A lehetőségek mellett új kötelezettségei vannak a szféra szereplőinek: július 1-jétől a civil szervezeteknek is kötelező adatot szolgáltatni minden belföldi adóalany felé kiállított számláról a NAV-nak, ennek elmaradása bírságot von maga után, hívta fel a figyelmet Meleg Tamás.

Hamza Gergely, a Veszprém–Balaton 2023 marketing- és kommunikációs menedzsere elmondta, tavaly nyár óta dolgoznak az Európa kulturális fővárosa program tervein. Egy csapat a művészeti-kreatív programokkal, egy csoport a programfejlesztéssel foglalkozik, az operatív csapat a nagy rendezvények szervezésében munkálkodik. Felidézte, a közelmúltban név-

adó pályázatot hirdettek az önkéntes programjuknak, és továbbra is várják az önkéntes segítőket az utcazene-fesztiválra, a Filmpiknikre és a Kőfesztre. Ferenczy Gábor, a Pro Veszprém Kft. ügyvezetője az Élhető Veszprém projektről beszélt: helyi közösségfejlesztési stratégiát dolgoztak ki, és tizenkét pályázati felhívást tettek közzé, a programban támogatottak többsége civil szervezet.