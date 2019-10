Honvédségi logisztikai raktár épül a veszprémi ipari parkban

Letették a honvédség központi logisztikai raktárbázisának alapkövét a Veszprém Ipari Parkban kedden.

A 20 ezer négyzetméteres létesítményt zöldmezős beruházásként építi meg a Nemzeti Ipari Park Üzemeltető és Fejlesztő Zrt. (NIPÜF) a Honvédelmi Minisztérium megbízásából a 8-as főúttól délre, a Veszprém ipari park déli részén, a szentkirályszabadjai repülőtér szomszédságában.

Benkő Tibor honvédelmi miniszter a keddi ünnepélyes alapkőletételen hangsúlyozta, olyan központi logisztikai, kiképzést is biztosító raktárbázis épül, amely megfelel a 21. század kihívásainak, a raktározási feltételek mellett a katonai erők anyaggal és készletekkel való ellátását is biztosítja. A tárcavezető arról is beszélt, a beruházás egy újabb lépés a Zrínyi 2026 Honvédelmi és Haderőfejlesztési program végrehajtásában.

Emlékeztetett, a programban a honvédség helikopterek, harckocsik, páncéltörő eszközök, egyéni felszerelések és szállítórepülőgépek beszerzését végzi, amelyet a következő ütemben légvédelmi rakétarendszer megvásárlása és lokátorok rendszerbe állítása követ.

Sáfár Albert dandártábornok, a Magyar Honvédség Parancsnoksága törzsfőnökének támogató helyettese hangsúlyozta, a bázis a honvédség hatékonyabb és gyorsabb ellátását teszi lehetővé. Arról beszélt, a fejlesztési programban beszerzett hadfelszerelések 21. századi színvonalú tárolásához és a NATO kötelezettségek teljesítéséhez is szükséges egy modern központi raktározási rendszer kialakítása.

Az új létesítmény megépítésével észszerűsítik a honvédség raktározási rendszerét és fejlesztik a logisztikai folyamatokat, húzta alá. Hozzátette, a hat hektáros területen megvalósuló beruházásban tízméteres belmagasságú raktárat és kiszolgáló épületeket alakítanak ki. A csarnok 23 ezer raklap és 18 ezer tonna hadfelszerelési anyag tárolását teszi lehetővé, a létesítményben modern raktárirányító rendszer működik majd, az anyagokat elektromos gépek mozgatják.

A bázison – ahol több mint százfős állomány dolgozik majd – gépjárműjavító műhely és üzemanyag-töltőállomás is helyet kap. Juhász Roland, a Miniszterelnöki Kormányiroda vagyonfelügyeletért felelős helyettes államtitkára elmondta, a beruházásban a honvédelem modernizálása és a gazdaságfejlesztés találkozik. Hozzátette, a fejlesztés hozzájárul ahhoz, hogy a honvédség magas színvonalon tudja ellátni a feladatait.

A területen jelenleg földmunkák és régészeti feltárás zajlik. A több mint tízmilliárd forint értékű beruházás 2021 második felére készül el.