Imádott szerelméhez futott hajdan grádicson az inas

Minden veszprémi lépcsősor vásártérre vezetett egykor. Ma is több százat használhatnak a helyiek, csodálhatnak meg az ide látogatók. Vannak, amelyek a török idők emlékét őrzik, akad, amelyik borbélylegény naplójában is szerepelt.

Veszprémben kétszázötvennél is több lépcsősor szalad fel s le, összekötve a magaslatokat a völgyekkel. „A várost a lépcsők tartják egyben. Éppen úgy, mint a falra futó vadszőlő fogja egybe, s nem engedi darabokra esni, a házat. Lépcsők támaszkodnak a várhegyre több oldalról, mint vörös szemű láncok, kötözik és erősítik meg a palotákkal és minden egyéb építménnyel megrakott sziklát. S persze a sziklaoldalakat és sziklatöveket ugyancsak, ahová itt és ott apró, illetve annál is kisebb házak kuporodtak. E lépcsőkön vonulnak fel és le a turisták és a honos városiak.” – idézte Géczy János sorait a Veszprém-esszé című írásból Márkusné Vörös Hajnalka, a Veszprém Megyei Honismereti Egyesület elnöke, aki lapunk olvasóinak ezúttal a legrégebbi és a legismertebb grádicsokat mutatja be.

A vár környékén és a város többi részében ma öt történelmi jellegű lépcsős feljárót ismerünk. Vezetett le még egy a várból, de az a török idők után megsemmisült. A ma Márkus-lépcső névre keresztelt grádics az Anna (Ranolder) térről a Sziklay János utcát érintő felvezető, az úgynevezett Töröklépcső. A vár egykori öregkapujához vitt. Építése összefügg a középkori piacdomb – a mai Óváros tér – kialakulásával. Annak pereme mintegy meredek domboldalként ereszkedett le a mai Jókai utca vonalát évszázadokkal ezelőtt képezett Hosszúvölgybe, a középkori Veszprém vízgyűjtőjébe, amely a Séd felé lejtett. A török korban még megvolt a mély árok. A tűztorony előtt húzódott, összekötve félkörívesen a Buhim mélységét a Jókai utcával.

Az Ostromlépcsőnek nevezett feljáró is a közép- és törökkori várvédelem emlékét őrzi. A vártól keletre fekvő Buhim városrész felől vezeti fel a járókelőt. Ma már csak az alsó szakasza lépcsős, de ez a 65 lépcsőfok is öt részre tagolva teszi próbára a sétálókat és jelent napi rutint az ott lakóknak. A térre felvezető további része a XVIII. században a régi várárok betemetésénél megsemmisült. A lejáró is módosult az Ányos utca 3. szám alatti háromemeletes, úgynevezett Rupert-bérház létesítésével, amikor a várkapu előterébe felvezető ostromlépcső felső szakasza eltűnt.

A volt városi piactérről, a mai Óváros térről vezet le két lépcsőpár. A Buhim utcába visz a Sörházlépcső. A nevét adó Sörházban vendéglő és bálterem, a veszprémiek egyik kedvenc mulatóhelye működött sörfőzdével és szikvízüzemmel. A Sörházlépcső közvetlenül átellenben lévő ellenpárja a Horgos utcából felvezető Francsics-lépcső. Névadója Francsics Károly helyi borbélylegény, aki műhelyéből nézte végig a reformkor veszprémi eseményeit és naplóiban rögzítette a város ünnep- és hétköznapjainak színes történeteit. A róla elnevezett lépcsőn sietett imádott szerelméhez, Jákói Zsófihoz.

A vár északi végében a Szentháromság térről az északi várfeljárón lehet lemenni, ennek torkában egykor kiskapu állt, ma a szűk átjáró emlékeztet rá. A várfeljáró a hegy félmagasságában kettéoszlik, a nyugati és a keleti feljáróra, ez a várba vivő utak egyik legrégebbike. A várost ábrázoló középkori metszetek mindegyikén jól látható. Igen fontos szerepe volt a törökkori várostromoknál, ez volt a vár kiskapujához a Buhimból a feljáró. Ezt az utat használta a várőrség, amikor életét is kockáztatva, az éj leple alatt vízért ment a vár alatti Úrkút-forráshoz. Mai lépcsőzetes, szakaszos rendezése jóval későbbi, a XVIII-XIX. századi várépítkezésekkel egyidős.

A Giricses lépcső, amely eredetileg közle volt, mintegy száz lépcsőfokkal vezet le a Cserhát északi oldaláról a Fenyves utcába, illetve lentről felfelé az egykori Búzapiac térre, amelynek közepén ma a Hotel Veszprém áll. A közle olyan keskeny, kis összekötő út, ami csak gyalogosan járható. Hosszú utcákat kötött össze átjáróként, hogy ne kelljen nagyot kerülni, így tűzvész idején is gyorsabban a baj helyszínére lehetett sietni. A vár szép panorámája miatt pedig a XX. század első felében a veszprémiek és a turisták egyik kedvenc kiránduló vagy inkább sétálóhelye volt az Árva utcát a Giricses lépcsővel összekötő terasz.

A mai Csermák-lépcső helyén kapaszkodott fel a középkori országút Nemesvámos irányába, s miután a meredek emelkedőt kiiktatva az utat nagy kanyarral más irányba vezették, a fákkal benőtt gyalogút titkos találkák helyszíne lett. A lépcső XIX. századi neve is erre utal: Csókvár. A XX. század elején a közelben létesült Veszprém egyik legismertebb bordélyháza a Pázmándi utcában. A lépcső ma Csermák Antal (1774-1822) zeneszerző nevét viseli.