Jubiláló pedagógusokat köszöntöttek Jubiláló pedagógusokat köszöntöttek a megyeszékhelyen

Kedden bensőséges hangulatú ünnepségen Brányi Mária alpolgármester és Sótonyi Mónika, a Köznevelési, Ifjúsági és Sportbizottság elnöke adott át okleveleket azoknak a pedagógusoknak, akik diplomájuk 50, 60, 65 és 70 éves jubileumát ünnepelték.

Évtizedes hagyomány, hogy jubiláló pedagógusokat köszöntenek Veszprémben évről évre. Azokat a jubiláló pedagógusokat, akik pályafutásuk során tudást adtak és gondosodó szeretettel voltak segítői a diákoknak, hangzott el. Brányi Mária alpolgármester ünnepi beszédében elmondta, hogy azokat köszöntik, akik a tanítást, nevelést, a gyermekek felnőtté válásának segítségét választották életpályájuknak.

– A pedagóguspálya több ezer éves múltra tekint vissza. A leírások szerint már a Krisztus előtti második évezredben megjelent az oktatás intézményesített formája, ezért nem túlzás, amikor a tanítás, nevelés több évezredes hagyományának jelenkori képviselőit köszöntjük – fogalmazott Brányi Mária, aki beszélt arról is, hogy az ünnepeltek szerepe meghatározó a társadalom szellemi és mentális fejlődése szempontjából.

– A pedagógusok felé komoly elvárásokat fogalmazunk meg ma is – tette hozzá. – Elvárjuk, hogy nagy tudásúak legyenek, amit adjanak át, ugyanakkor következetességet is éppúgy várunk tőlünk, mint azt, hogy szeretetet is nyújtsanak. Ezen kihívásoknak megfelelni nem könnyű, ám az ünnepeltek a nehézségek ellenére is tudják, milyen nagyszerű dolog pedagógusnak lenni – hangzott el.

Arany (50 év) emlékdiplomát vehetett át: dr. Borsi Lőrinc, dr. Énekes Ambrus, Nagy Zsuzsanna, Rásky Mihályné, Tóthné Pozsgai Lenke, Vörös Elvira, Weber Jánosné. Gyémántdiplomát (60 év) vehettek át: Kallai Sándorné, Nagy Árpádné, Németh Elekné, Sillinger Lászlóné. Az idei vasdiplomások (65 év): Angyal Sándorné, Csiszár Zoltánné, dr. Kovács Jánosné, Molnár Lászlóné, dr. Sándor Jánosné. Rubindiplomások (70 év) lettek: Balázs Zoltán, Friedler Ferenc Gyuláné, Füzi Andrásné, Kiss Jánosné.

Az ünnepi eseményen fellépett a Szilágyi Keresztény Iskola harangegyüttese is.