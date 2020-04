Kerüljük a kontaktust, vegyünk fel maszkot – ajánlja a tapolcai orvos

Huberth János főorvos, háziorvos szerint igenis mindenki hordjon maszkot és ne legyen nyugodt az a korosztály, amelyik megkapta a BCG oltást.

A koronavírus fertőzéssel kapcsolatos aktuális kérdésekről beszélt lapunknak a tapolcai főorvos, Huberth János. Amint azt megtudtuk, bár sok információ érkezik a vírusról, és azok jelentős része hangulatot generál, ami az azzal kapcsolatos tudományt illeti, az még nagyon gyerekcipőben jár.

– Biztos ellenszer, oltóanyag nincs a vírussal szemben és nincs biztos gyógyszer sem. De általános érvényű a tanács: a fertőzés elkerülése a legfontosabb, ezért kerülni kell minden értelmetlen és felesleges kontaktust. Mára megváltozott a vírusról korábban alkotott véleményünk. A kezdeti információk szerint a vírus tüneteit mutató személyek fertőztek tovább. Ma már több kérdésben kell módosítani a nézőpontunkat.

Például, nem tudjuk, hogy a két, öt, hét, vagy több napos lappangási idő alatt mennyire fertőző képes a vírus. Úgy gondoljuk, hogy a tünetmentes személyek is tovább tudják adni. Nem tudjuk, hogy a vírus fertőzés a tünetmenteseknél miként jelenik meg. Az enyhe tünetek megegyeznek egy korábban is ismert vírus által fertőzött tüneteivel. Amellett ma sokan érdekből nem jelzik, ha tüneteket észlelnek.

Például nem akarnak karanténba menni, mert félnek elveszíteni az állásukat, otthagyni a családjukat. Nincs olyan szociális háló, amely biztosítja, hogy ha valaki bevallja, hogy nem érzi jól magát, és esetleg karanténba kerülve is biztos marad a megélhetése. Emiatt sokan addig nem jelentkeznek az orvosnál, amíg a kényszer nem viszi őket oda. Ezért nem tudjuk, mennyi valóban a fertőzöttek száma, és hogy mikor kinek adjuk át a vírust. A fertőzés veszélyével járhat minden potenciális találkozás, ezért lehetőség szerint kerülni kell azokat – tanácsolja a háziorvos.

Huberth János úgy véli, hogy bár többféle szájmaszk van forgalomban, elég, ha az egyszerűt, akár a magunk által készítettet hordjuk, vagy legalább egy sállal eltakarjuk az arcunkat.

De valamit mindenképpen tegyünk a szánk, orrunk elé.

– A maszkkal nem magunkat, hanem a társainkat védjük, hiszen beszéd közben aerosolt (apró nyálcseppecskéket) bocsátunk ki óhatatlanul. Az utazik a levegőben, rajta a vírussal, akár egy-másfél méter távolságra is. A nyál cseppet a szájmaszk megfogja. Azonban amikor hazaérünk, a napi munka véget ért, a maszkot vagy el kell dobni, vagy ki kell mosni minimum hatvan fokon. Kitehetjük a tűző napra is, vagy alkalmazhatunk ózon kezelést. Amennyiben 30 fokon mossuk ki, olyan anyagból legyen, amely a vasalást bírja. Az ugyanis szintén megöli a vírust. A lényeg, hogy kezelés nélkül ne vegyük fel még egyszer ugyanazt a maszkot, ami rajtunk volt. Nagyon jól szűrnek az FFP2, FFP3 jelű maszkok, de azok egyszer használatosak – szögezte le a főorvos, aki tart tőle, hogy hamarosan eljön az az idő, amikor megunjuk a bezártságot.

– Aki már három hete otthon van, izoláltan, annak a tűrőképessége csökken. Megunjuk a bezártságot, hiszen mostanra elfogytak a szórakozási lehetőségek otthon, mozogni akarunk inkább. Jó annak, akinek van udvara, kertje, oda kimehet, de aki a harmadikon él terasz nélkül, annak komoly pszichés terhelést jelenthet a bezártság. Az pedig kihat az idegrendszerre. Aki ilyet érez, kérjen telefonon segítséget a háziorvosától. Tudunk ajánlani olyan feszültség oldó gyógyszereket, amelyek átmeneti használata nem okoz veszélyt, hozzászokást. Még mindig jobb ilyet szedni, mintha veszekednek egymással és felerősödik azáltal egy esetleges alapbetegség. A receptet a megbízott személy kiválthatja, orvoshoz nem kell bemenni, csak a patikába. Kérhet lelki segítség nyújtást is, aki rászorul – tanácsolja az orvos.

Napjainkban egyre többet hallani arról, hogy aki megkapta gyermekkorában a BCG oltást, védett lehet a korona vírussal szemben.

– Az 1954 után születettek megkapták az oltást, ők védettek a tuberkolózissal és több mással szemben is, azonban, hogy mire és milyen szinten, arra eddig nincs egyértelmű bizonyíték. A Covid 19-ről egyébként is nagyon keveset tudunk. Senki olyan személynek ne jusson eszébe kérni az oltást, aki 1954 előtt született, mert hogy egyértelmű védelmet nem jelent, az biztos. Arra sincs bizonyíték, hogy a betegség lefolyását enyhíti. Ami pedig a 65 évnél idősebbekkel szembeni korlátozást jelenti, annak semmi köze ahhoz, hogy ezt az oltást a fiatalabbak kapták meg. Ne az érdekeljen valakit, hogy mennyire veszélyes a vírus, hanem vegye tudomásul, hogy veszélyes. Senki ne higgye magát biztonságban azért, mert fiatal, erős. Rájuk nézve szintén veszélyes.

Azonban az egészségügyi kapacitás egyelőre megfelelő Magyarországon és a híresztelésekkel szemben nem igaz, hogy minden szükséges kezelés elmarad most. Például a mélyvénás trombózis ultrahang vizsgálatát el lehet végeztetni, de elő kell venni a korábbi orvosi módszereket is, például a fizikális vizsgálatot, vagy a beteg részletes kikérdezését (anamnézis), aminek eddig is működni kellett volna, de a technikalizálódás miatt sajnos ezek háttérben maradtak. A pacemaker beültetés sem marad el, amennyiben halaszthatatlan. Ami halasztható beültetés, vagy műtét, az elmarad. A mi egészségügyünk jelenleg a szükségszerű ellátást tudja biztosítani, az igényszerűt most nem. Ez a betegség megtanít arra, hogy csökkentsük az előbbit, de az élet mentése ugyanolyan fontos, mint korábban. Az állapot rosszabbodását előidéző betegségeknél a vizsgálatok és beavatkozások elvégezhetők. Ezek alkotják a sürgős jelzésű csoportot.

Arról is hallunk, hogy a 65 év feletti háziorvosokat kivonják a beteg ellátásból. Ez sem igaz. A magyar háziorvosi szolgálat háziorvosainak fele 65 év feletti, ha bennünket kivonnak, összeomlik az ellátás.

Valószínűleg nekem is biztonságosabb lenne otthon ülni, de teszem a dolgom, mert az orvosi esküm erre kötelez.

Ha majd nem tudom megtenni, akkor teszi helyettem más, de fogalmam sincs, hogy ki – mondja az orvos.

Megtudtuk továbbá, hogy Huberth János elismeri, hogy a telefonos diagnózis veszélyeket hord magában, de úgy véli, ha egy köhögő betegnek ír fel gyógyszert meghallgatás nélkül, az kevésbé veszélyes, mint a személyes találkozás során a fertőzés veszélye. – Utóbbit nagyobbnak látom, mint a vak diagnózis veszélyét. Ha az orvos elkapja a betegséget, ki áll a helyébe? – teszi fel a kérdést. Ennek megfelelően a háziorvosok valószínűleg nem lesznek berendelve a korona vírussal küzdő betegek gyógyítására. A kapuőri szerepet nem lehet elvenni a háziorvosoktól, hiszen van számos más betegség is, amely miatt szükség van rájuk.

– Jó, ha most tudatosítjuk az asztmásokban, légúti allergiában szenvedőkben, hogy ha éppen nem is szedik most a gyógyszerüket, ne várják meg, amíg jelentkeznek a tünetek. Kezdjék el szedni azokat, ha pedig rosszul érzi magát valaki, hívja fel a háziorvosát. Ha nem akarjuk, hogy nálunk is akkora gond legyen, mint Olaszországban, be kell tartani a játékszabályokat. Az olasz emberek között magas az idős életkor megéltek aránya, amellett nem voltak elég fegyelmezettek, de az adott területen magas a légszennyezettség is. Ez a három dolog együtt vezethetett ide. A konkrét okot majd kielemzik. Lehet, hogy valóban egy-másfél évet kell várni az oltóanyagra, de a gyógyszerre nem biztos, azt valószínűleg megtalálják előbb, a kutatás széles körben folyik. Ami pedig a fertőzést illeti, véleményem szerint várhatóan két hónapig még jelen lesz. Egy hónap múlva lehet a csúcsra számítani, aztán csökkenhet a fertőzöttek száma. Most van egy kis csend, ez jó, de kérdés, hogy ezt a bezártságot meddig bírjuk. Félő, hogy ezután elkezdünk kijárni. Persze, lehet azon vitatkozni, hogy jó-e, hogy az idősek kimehetnek délelőtt, hiszen aki éppen akkor dolgozik, az csak haza mehet délután. De olyan szabály nincs, ami mindenkinek jó – szögezi le Huberth János, akinek a körzetében egyetlen karanténban lévő beteg van. Otthonában van, az ő első tesztje negatív.