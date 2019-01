Még nincs késő: előzzük meg a kárt!

Több tízezer vízmérő óra fagy el évente, ennek következtében pedig több százezer liter ivóvíz folyik el feleslegesen országszerte a téli hónapok alatt. A súlyos károk némi körültekintéssel megelőzhetők.

A tartós téli hideg komoly károkat okozhat a fagy ellen nem védett vízmérőkben és vízhálózatban. A vízmérő elfagyása a mérő meghibásodását és vízelfolyást eredményezhet, az így keletkező költségek komoly kiadást jelenthetnek, mely a felhasználókat terheli, tájékoztatott Lakatos Edina, a Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. sajtószóvivője.

A vízmérőelfagyás megelőzése érdekében érdemes lecserélni a sérült aknafedelet, amennyiben hiányzik, akkor pedig pótolni azt. Fontos ellen­őrizni a fedőlap illeszkedését is, és meggyőződni arról, hogy nem maradtak hézagok, ahol a hideg levegő az aknába áramlik. Ha mégis ilyen réseket találunk, gondoskodnunk kell azok megfelelő anyagokkal történő lezárásáról, a vízmérőakna belső felületének szigetelése pedig szintén ajánlott: mind az akna mennyezetét, mind az oldalfalakat érdemes szigetelőanyaggal bevonni, az aljzatot azonban hagyjuk szabadon. Használhatunk hungarocellt, kartondobozokat, plédeket is, érdemes szem előtt tartani, hogy a védőanyag nedvesség hatására se veszítsen szigetelőképességéből.

A télen nem lakott épületek esetén a legbiztonságosabb eljárás a teljes víztelenítés, ám ne feledkezzünk meg a kerti csapok leürítéséről sem, hiszen a legtöbb hiba, illetve vízelfolyás a kerti csapoknál fordul elő. Mivel a vízmérőben a víztelenítést követően is marad víz, így a vízmérő szigetelése minden esetben ajánlott, akárcsak a rendszeres ellenőrzés – hívta fel a figyelmet a sajtószóvivő. Az elfagyás a víz elfolyását és a mérő meghibásodását eredményezheti, az így keletkezett károk komoly kiadást jelenthetnek, mely a felhasználókat terheli, így az új vízmérőt, az elfolyt vizet, a csere munkadíját és a kiszállás költségét is felszámolják, nem is beszélve arról, hogy az elfagyott rendszer okán keletkező vízszivárgás komoly ingatlankárokat okozhat.

A Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. honlapján egy rövid kisfilm is elérhető, mely a fagykár megelőzése érdekében elvégzendő legfontosabb teendőket mutatja be.