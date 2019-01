Nem lehet hátradőlni – vallják Balatonkenesén

Jelenleg már elnyert pályázataink megvalósítására koncentrálunk, ám alapvető feladatunk a település zavartalan üzemeltetése – vallja Tömör István polgármester, akit a tavalyi évről és az idei tervekről kérdeztünk.

A Kossuth utca felújítása még nyáron megvalósult, ezen túl a 2018-as tervek között szerepelt az óvoda, az iskola és a polgármesteri hivatal energetikai fejlesztése is. – Az első két intézmény már szinte teljesen elkészült, az átalakítások után még esetlegesen felmerülő problémákat még ebben az évben megoldjuk, rendezzük. Az iskola épülete hőszigetelést, teljesen új világítást, fűtés-, illetve szellőzőrendszert kapott, az óvodánál ugyancsak fűtésrendszer- és világításkorszerűsítés, valamint a konyha energetikai megújítása valósulhatott meg – mondta a polgármester.

– A polgármesteri hivatalnál jelenleg még teljes erővel dolgoznak, ám ott is látni már az alagút végét, néhány héten belül műszaki átadásra készülünk. A hivatal épületén komplett nyílászáró- és fűtésrendszercsere, hőszigetelés, gipszkartonozás, teljes körű festés és a padlóburkolatok megújítása történik. Ezekre mind büszkék vagyunk, a megújult intézmények fenntartása pedig érezhetően kevesebb kiadást jelent majd a városnak. Az energiahatékony üzemeltetés hozadéka az iskolánál már tapasztalható, ahol sokkal komfortosabb a légkör – hangsúlyozta Tömör István balatonkenesei polgármester.

A fogorvosi és a gyermekorvosi rendelő, illetve a szociális lakásoknak helyet adó két önkormányzati épület megújítása jelenleg az előkészítési fázisban tart, tavasszal elindulhat ezen épületeknél a közbeszerzési eljárás, illetve a kivitelezése is.

– A Kultúra Háza közberszerzési eljárása már folyamatban van, ennek hamarosan kihirdetjük az eredményét az ajánlattevő vállalkozók között, és akkor a szerződéskötést követően megkezdődhet a kivitelezés. Ez lesz a soron következő beruházásunk. Azért kell ezt időben is így ütemeznünk, mivel ezeket az intézményeket előbb ki kell üríteni, az intézmény tevékenységének, eszközeinek máshol helyet biztosítani. Ezt a sorrendet határoztuk meg, több szempontból is, figyelembe véve, mely épületnek mire kell mindenképpen elkészülnie – mondta el a polgármester.

Az energetikai beruházások – két Terület- és Településfejlesztési Operatív Program – összköltsége több mint négyszázmillió forint, a Kultúra Háza pedig százmillió forintos kormányzati támogatásból valósul meg, az egyes beavatkozásokhoz szükséges további, a folyamat során felmerülő költségeket, akárcsak korábban, a továbbiakban is a város önkormányzata finanszírozza.

– Úgy gondolom, elégedettnek kell lennünk a 2018-ban elért eredményekkel, ám mindig munkál bennem egy kis elégedetlenség is, nem lehet hátradőlni és magunkat ünnepelni – hangsúlyozta Tömör István. – Tudom, hogy ezen a településen még nagyon sok utcát le kell aszfaltozni, járdákat építeni, vannak még megújításra váró középületeink. Dolgozunk azon, hogy mindezeket elérjük. A következő nagy csapásirány a Vak Bottyán strand, beleértve elsősorban a büfésort és azok környezetét, mely a nyolcvanas évek stílusát idézi. Úgy gondolom, Balatonkenese egyik fontos vendégfogadó oldala azonban nem nézhet ki így ma, modernizálni kell, szebbé tenni ezeket a vendéglátó egységeket, s ehhez hozzátartozik, hogy a beltartalomnak is változnia kell higiénia, komfortosság és minden egyéb tekintetben is. Nyáron már nincs szabad szálláshely a településen, sajnos a szezonon kívüli időszakokra ez még egyáltalán nem jellemző. Úgy vélem, hogy egy – ma már körvonalazódni látszó – Balaton körüli összefogással meghosszabbítható lesz a szezon, és ez jelentős változást hozhat nemcsak a város, hanem az egész tó életében is. Ehhez szeretnénk mi hozzáadni a magunkét, és az összes többi településsel együtt élvezni a gyümölcsét ennek az összefogásnak.