Óriási sebességgel nyomul be az iszlám

Sokféle válság van ma Európában, de mind az értékrendi válságra vezethető vissza – mondta el Győrfy Károly az érseki palotában tartott minikonferencián hétfőn.

A Hódító Iszlám – Hanyatló kereszténység Európában címmel szervezett konferencián Győrfy Károly, az Óbudai Evangélikus Egyházközség felügyelője úgy fogalmazott, Európa valamennyi válsága – legyen szó akár migrációs, gazdasági vagy demográfiai válságról – értékrendi válságra vezethető vissza, hiszen az európai ember a három legfontosabb értéket taszította el magától: Istent, a hazát és a családot.

– Azzal, hogy mi értékrendi válságban vagyunk, egy vákuumot hoztunk létre, s ebbe a légüres térbe nyomul be óriási sebességgel az iszlám. Ne kárhoztassuk őket, mert mi magunk tehetünk arról, hogy itt tartunk – fogalmazott az érseki palotában tartott minikonferencián Győrfy Károly, az Óbudai Evangélikus Egyházközség felügyelője, aki úgy véli, csak a keresztény gyökerekhez való visszatérés jelenthet megoldást.

Incze Nikoletta iszlámszakértő, a Politikai Iszlám Tanulmányok Központjának képviselője rámutatott az iszlám politikai-gazdasági-társadalmi szabályozó jellegére, kiemelve, az iszlám csak másodsorban vallás, elsősorban egy komplex politikai rendszer. – Soha nem ismerték az iszlámot azok a népek, akiket leigázott. De ha mi megismerjük, és tudjuk, mivel állunk szemben, akkor fel fogunk tudni lépni ellene a politika, a jog és a társadalom eszközeivel – fogalmazott Incze Nikoletta.

– A muszlimok hisznek istenben, a halál utáni életben, megtartják a vallásuk előírásait – mondta el Márfi Gyula érsek, aki arra hívta fel a figyelmet, hogy az iszlám pozitívumokkal is rendelkezik, ám számos feloldhatatlan ellentét húzódik az iszlám és a kereszténység között. – Az iszlám mint politikai rendszer nagyon hasonlít a nácizmusra, melynek alapja a fajelmélet, de a kommunizmusra is, melynek alapja az osztályelmélet. Ennek alapja a valláselmélet: aki nem igazhitű, az alacsonyabb rendű. Azonban én azt mondom, szeresd a muszlimot, mert te keresztény vagy, és ő is a felebarátod, de légy óvatos vele, mert ő nem keresztény, és nem biztos, hogy te neki ugyancsak a felebarátja vagy – hangsúlyozta a veszprémi érsek.