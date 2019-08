Öt napon át folyt a bor Ábrahámhegyen

A vándorkupát Sellyei Gábor vehette át a polgármestertől, a legeredményesebb termelőnek az A’Capella szőlőbirtok bizonyult a borversenyen.

A bornapok megnyitóünnepségén Vella Zsolt polgármester köszöntőbeszédében külön üdvözölte a testvértelepülések – Dobruska, Miejska Gorka, Bakonybél, Csíkcsicsó – polgármestereit.

– Köszönöm, hogy sokan partnerek abban, hogy megrendezzük minden évben a bornapokat. Igyekszünk a legoptimálisabban szervezni az eseményt, bízunk benne, hogy olyan programot sikerül összeállítani, amelyben minden generáció megtalálja a számára legmegfelelőbbet – mondta Vella Zsolt.

A megnyitón kihirdették a borverseny eredményeit. Mint kiderült, 56 bormintát bíráltak a szakértők, köztük jó néhány kéknyelűt, sok fehérbort, vöröseket és juhfarkot, kóstoltak Rózsakövet, Zeuszt is. A vándorkupát Sellyei Gábor vehette át a polgármestertől, a legeredményesebb termelőnek az A’Capella szőlőbirtok bizonyult. A bornapokon csallóközi muzsika szólt, fellépett Tóth Tünde és Gaál Szabi.

A hagyományok szerint idén is rendeztek futballtornát, ropta a Tördemic Néptáncegyüttes, fellépett Big Man, és retró buliban szórakoz-

tak a vendégek. A hölgyeknek is volt alkalmuk focizni, játszott a Ritmus Fúvószenekar, és Jackson volt a hangulatfelelős.

A főzőverseny sem maradhatott el, de gyermekműsorok is voltak, és bemutatkozott a Jégmadár Nyugdíjasklub, az Ajka Néptáncegyüttes, a Rolling Band és Retro boy. Dalolt a Muslincák Férfi Dalárda, játszott az Anna and the Big Faces, Rudán Joe Akusztik

és a D-Station. Ropta az Ezüst Kűkapu Néptáncegyüttes, miközben a vendégeket a környékbeli borházak borai várták.