Terápiás jelleggel bír a kézműves termékek készítése

Először jártak a veszprémi vásárcsarnokban kézműves termékeikkel Rieger Erikáék. A Presidium Közhasznú Egyesület elnöke Dombóvárról érkezett, de Balatonfüreden is van telephelyük.

Fogyatékossággal élő és megváltozott munkaképességű emberek rehabilitációját végzi egyesületük, immár 20 éve.

– Kézművesműhelyeinkben készítjük az itt látható termékeket – mutatott körbe a pulton Rieger Erika. – Szövő-, textil-, ötvös- és nemezműhelyt is működtetünk. Ilyenkor, az adventi időszakban vásározunk, de meg is rendelhetőek ezek a termékek.

A tavaszi pandémiás időszakban online folytatta az egyesület a munkát.

Emellett a foglalkoztatott fiatalok mehettek dolgozni is. A nappali ellátottak viszont egy digitális felületen keresztül mesét, hittant, áhítatot és még tornaórát is végezhettek.

– Hozzájuk naponta jártunk és igyekeztünk mentális támogatást adni nekik. De bevásároltunk, főztünk, azaz amit kellett, segítettünk – tudtuk meg Rieger Erikától, a Presidium Közhasznú Egyesület elnökétől, aki arról is mesélt, hogy 80 gondozottjuk van, a 17 évestől egészen a nyugdíjaskorúig. Többségük értelmi fogyatékos, de vannak siketek, látás- és hallássérültek, mozgássérültek és autisták is.

– Ez a bezártság mindenkinek nehéz – mondta az elnök. – Azért is járunk most piacokra, hogy eladjuk az általuk készített portékákat, mert őket ez motiválja. Az, hogy olyan holmikat készítenek, amilyet a vásárló szeret, és tetszetős.

Az elmúlt két évtizedben az egyesületnek tizenkét képzése volt fogyatékkal élő számára.

– Itt például rézdrótból hajlított, ezüstözött ékszereket lát. Emitt rózsafüzéreket – tette a tenyerébe Rieger Erika a kis csodákat. – Ha jól megnézi, akkor látható: fantasztikus, hogy több műhely tud összedolgozni. A nemezgolyót a nemezesek, ezt a textil­műhely, ezt pedig az ötvösök készítik. Nehéz, de ha ki kellene emelni valamelyiket, akkor a nemez rózsafüzérekre és a tizedekre hívnám fel a figyelmet.

Ezekkel az árukkal kegytárgyboltban is találkozhatunk, egyik fő hely a budapesti Mátyás-templom, ahová az egyesület közel negyven terméket szállít, azonban most ott is megállt az élet…

– De a gyerekre is gondolunk, hiszen van mackó, láma, csíkos manó, rénszarvas – mutatott körbe az elnök. – Ez pedig egy nemez karácsonyfa, de ki hitte volna egy éve, hogy maszkot is árulunk. Amellett, hogy eladjuk a termékeket, terápiás jellegű ez a munka.

A készítés közben is gyógyulnak pártfogoltjaink.