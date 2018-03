Úthibákat javítanak Veszprém megyében

A megye több pontján végeznek útjavítási munkákat a Magyar Közút szakemberei.

Ezt ne hagyja ki! Ismert szélhámosnő készítette a Magyar Nemzet Kósa-iratait

A kátyúkat a téli időszakban is javították

A téli időjárás viszontagságai, így a fagyási-olvadási ciklusok és a csapadék sok helyen okozott kárt az útburkolatokban.

A felújításra váró, elhasználódott, nem megfelelő teherbírású útszakaszokon jelentkeztek nagyobb számban hibák, közölte kérdésünkre Pécsi Norbert Sándor, a Magyar Közút kommunikációs osztályvezetője. Hozzátette, az úthibák javításánál előnyt élvez a nagyobb forgalommal rendelkező főúti úthálózat. Az osztályvezető arról is beszélt, a társaság szakemberei a forgalomra veszélyt jelentő úthibákat, kátyúkat a téli időszakban is javították, és a következő napokban is több helyen végeznek hidegaszfalttal ideiglenes javítási munkákat. A melegaszfaltos burkolatjavításokat a keverőtelepek elindulását követően, március végén kezdik meg.

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS

Az elmúlt napokban kátyúzási munkák folytak a Papkeszi–Berhida, a Veszprém–Tapolca, a Devecser–Tapolca összekötő út, a Keszthely– Sümeg, a Zirc–Bakonybél– Nagygyimót és a Pápa–Ugod összekötő úton, valamint a magyarpolányi és a szentgáli bekötőúton. A mérnökségek útellenőrei éves terv alapján, a közúti kategória és forgalomnagyság szerinti szolgáltatási osztályba sorolásnak megfelelő gyakorisággal végzik az útellenőrzést – jegyezte meg az osztályvezető.

A munka az időjárástól függően 2–4 hétig tart

A téli ügyeleti szolgálat befejezése, március közepe után kezdik meg a társaság munkatársai az út menti hófogó rácsok, hóvédművek bevonását, a munka az időjárástól függően 2–4 hétig tart.

A Magyar Közút Zrt. idén 4600 tonna aszfaltot használ fel kátyúzási munkákra a megyében, míg útjavításra további 7300 tonnát. Veszprém megyében ebben az évben várhatóan mintegy 63 kilométernyi út teljes körű felújítását végzik el a társaság szakemberei.