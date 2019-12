A Jókai Közszíntér Kézműves Klub alkotásaiból nyílt tárlat Balatonfűzfőn

Alkotókedv és kézügyesség jellemzi a Jókai Közszíntér Kézműves Klubot, mely 2013 őszén alakult. A klub vezetője Karácsony Julianna festőművész.

Az elmúlt évek során számos kiállítás, közösségi munka valósult meg a kezük által. Idén is megmutatták a munkáikat. A közelmúltban a Vágfalvi Ottó Művelődési Központ és Könyvtár kiállítóterme adott otthont az alkotásoknak. A klub létrejöttének oka annak idején az volt, hogy a kézműves hagyományokat szerették volna átadni a fiataloknak. Ez hellyel-közzel sikerült, viszont Julianna elmondta, hogy sajnos a diákok nem igazán érdeklődnek iránta, holott ők megtesznek mindent ezért. Havonta van klubfoglalkozás, háromhavonta pedig nyílt napot tartanak a klubhelyiségükben, a Jókai utcában, ahol bemutatkozik a kézművesklub.

A kiállítást Kovács-Árvai Ágnes nyitotta meg, s elmondta, hogy milyen fontos missziót vállaltak fel azáltal, hogy megalakították a kézművesklubot. – Ami számomra örvendetes, hogy ők nemcsak alkotnak, hanem meghívnak bárkit a foglalkozásaikra, hogy megmutassák, hogyan készül el egy-egy alkotás. Ez pedig azért fontos, mert egy olyan világban, amiben mi élünk, ahol az instant boldogság a legfontosabb, ők értéket képviselnek és adnak. Ők egy olyan boldogságot kínálnak, ami a jellemfejlődésünket is elősegíti, hogy festünk, horgolunk vagy éppen gyöngyöt fűzünk. Az általuk elkészített tárgyak arról mesélnek, hogy mekkora munka és tehetség van benne, még akkor is, hogyha az ember félúton feladná, de ők kitartóak, és a végén elkészül mindaz, amit itt most láthatnak. A balatonfűzfőiek méltán büszkék lehetnek a klubra és erre a gyönyörű kiállításra, ahol a festményeken kívül megcsodálhatjuk még a horgolást, hímzést, gyöngyfűzést, tojásdíszítést, és a foltvarrást.

A tárlat különlegessége még az volt, hogy az érdeklődők számára kisorsoltak kis kézműves termékeket, ezzel megajándékozván őket, hogy eljöttek, egyben népszerűsítve a klubot. A vendégek a tárlat megtekintése alatt a klubfoglalkozásokat bemutató, kivetített képeken keresztül lehettek részesei a Kézműves Klub életének. A kézműves klub jelmondata: Vagyunk, alkotunk, kiállítunk. Ez a három szó pedig teljesen igaznak bizonyult.

November 29-ig lehetett megtekinteni a gyönyörű kiállítást.