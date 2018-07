Árveréssel ért véget a szobrászok tábora Alsóörsön

Tizenhatodszor rendezték meg a településen a Nemzetközi Kőszobrász, Kőfaragó Szimpóziumot, ahol amatőr és profi szobrászművészek találkoztak. Az idei alkotói tábor központi témája az „Álom” volt.

Hangos kopácsolást hallott az ember, amikor megközelítette a Sirály park és a móló közötti területet. A szobrászok javában dolgoztak. Újdonság volt, hogy idén a vöröskő mellett megjelent a homokkő, a fa és kiegészítésként a fém is az alapanyagok között.

– Tizenöt éven keresztül Both Gábor lelkesen, oda­adóan szervezte a kőfaragótábort, de tavaly úgy döntött, hogy átadja másoknak a szervezési lehetőséget. A mi életünkben így ez a második tábor, amelyet nem volt könnyű megszervezni, de szerencsére az önkormányzat, mint minden évben, most is mellénk állt – kezdi a beszélgetést Simon Lajos Dániel budapesti kőszobrász, aki nem tagadja, hogy azért bővítették a tábor körét, hogy minél több szobrász jöjjön el. Szerinte ha csak vöröskővel dolgoznak, akkor az korlátozza valamennyire az ember alkotási kedvét, ezért is örült annak, hogy voltak olyanok, akik fából, fémből, mások pedig homokkőből készítettek szobrokat.

Idén tíz alkotó jött el Alsóörsre, többnyire Budapestről és környékéről. A hatnapos tábor végén, mint minden évben, most is lehetett a szobrokra licitálni, az ebből befolyt összeget pedig a jövőre megrendezésre kerülő táborra kívánják felhasználni. Az utolsó napon Ferenczy Gábor alpolgármester köszönetet mondott a szervezőknek, külön kiemelve Baran György és Simon Lajos Dániel munkáját. Elmondta, az önkormányzat a jövőben is támogatja az alkotótábort anyagilag, technikai felszereléssel és a helyszín biztosításával.