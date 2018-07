Az utcazene-fesztiválon is hallhatjuk Kiss Tibiék balatoni dalát

Kiss Tibi és Vastag Gábor duója a nyár közepén a magyar tengerről írt dallal lepi meg a közönséget, a Veszprémi Utcazene-fesztiválra kilátogatók pedig abban a szerencsés helyzetben vannak, hogy szombaton élőben hallhatják a Balatont.

Ezt ne hagyja ki! Keresd a mobilodon: likebalaton.hu

Az Aranyakkord egy olyan formáció, ami a nagyszínpadok helyett a pici, szobányi terekre termett, ahol a közönség közelebb kerülhet a dalok gyökeréhez. A kettős tavaly jelentette meg első dalát, most pedig a nyár közepén a magyar tengerhez írtak számot.

Kiss Tibit gyerekkorától fogva szoros szálak fűzik a Balatonhoz, amikor az egész szünidőt ott töltötte a családjával, és most is igyekszik szinte minden szabadidejét a vízhez közel tölteni. Így született ez a dal is, amit végül spontán, egy próba után vettek fel Vastag Gáborral: „Ha már van egy ilyen dalunk és épp a Balatonon vagyunk, gondoltuk, rögzítjük egy telefonnal. Szuperakusztik, még az elektromos gitár is bedugatlan, hogy a sünöket se zavarjuk” – meséli Tibi.

A Balaton hamarosan a tó körül több helyen is felcsendül egy miniturné keretében a Kultkikötőben Balatonföldváron és Balatonbogláron, Badacsonytomajon a frissTeraszon, végezetül pedig a STRAND Fesztiválon – a Veszprémi Utcazene-fesztiválra kilátogatók pedig szombaton este 11 órakor a Fortuna udvarban hallhatják Kiss Tibiék dalát.