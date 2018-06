Fesztivál a Séd-parton a finom sörök és a jó zene kedvelőinek

Közel ötvenféle sör közül választhatnak az érdeklődők a 6. Veszprémi Sörfesztiválon a História kertben vasárnapig.

Szücs Balázs, a História Cégcsoport ügyvezetője a négynapos rendezvény csütörtöki megnyitóján elmondta, a fesztiválon a kézműves sörfőzdék remekeitől a hazai és nemzetközi nagyüzemi készítésű sörökig széles paletta várja a sörkedvelőket.

Kérdésünkre elmondta, a korábbi évekhez képest újítás, hogy idén az Indian pale ale (Ipa) sörök és a gyümölcsös fajták is önálló standot kaptak. Hozzátette, az ingyenesen látogatható fesztiválon tizenhat pavilont állítottak, ahol etyeki, balatongyöröki sörfőzdék mellett Csehországból és Németországból is lesznek sörök. Megjegyezte, a szervezők több gyerekprogrammal, például játszóházzal is készülnek, jó idő esetén ugrálóvárat is állítanak.

Porga Gyula polgármester megnyitójában kiemelte, a veszprémi fesztiválszezon a Gizella-napoktól Szent Mihály napjáig tart, a rendezvények között fontos helyet vívott ki magának az elmúlt években a sörfesztivál.

A nyitónapon a Fun Thomas Band és a Hollywoodoo együttes adott koncertet, a rendezvény további napjain színpadra lép Varga Viktor, a Soulwave, a Kozmix és a Banzáj Jam Session zenekar is.