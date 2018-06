Közösen énekeltek a magyar kórusok Veszprémben

Veszprém Város Vegyeskara hagyományteremtő szándékkal első alkalommal rendezte meg a Magyar kórusok találkozóját a Hangvillában.

Az Europa Cantat Nemzetközi éneklő hetet 1968-ben szervezték meg először Veszprémben Zámbó István kezdeményezésére. Az első programot később három hasonló követte, de alig telt el nyár, hogy ne töltötte volna be kórusmuzsika a várost. A Vivace kórusfesztivál több mint egy évtizedig négy kontinensről hozott Veszprémbe kiváló együtteseket. Ma megváltozott a kóruséneklés szerepe, helyzete, most elsősorban a magyar kórusok támogatására, összefogására van szükség. Ezért döntött úgy Veszprém Város Vegyeskara (VVV), hogy megrendezi a találkozót, ahová határainkon belül és azon túl működő énekkarokat hív meg. Első alkalommal Felvidékről, a tavalyi Galántai Kodály Napokon a „Hangvilla-különdíjat” elnyert két együttes érkezett Veszprémbe.

A 1997-ben alakult Peredi Nőikar több szakmai megmérettetésen szerzett kiváló minősítést. Rendszeresen lép fel helyi és regionális találkozókon, több ízben külföldön is szerepelt. A Jónás Katalin vezette énekkar főként Kodály- és Bartók-műveket ad elő, veszprémi fellépésén is a magyar kórusművészet gyöngyszemeiből válogatott. A tizenegy tagú kórus tisztán, szépen szólaltatta meg a Kodály-, Bartók-, Balázs Árpád-, Bárdos Lajos-dalokat, az egyik népdalfeldolgozást szlovákul. Az Ipolybalogról érkezett Szent Korona Kórus szintén 1997-ben alakult. A több alkalommal külföldön is bemutatkozott templomi énekkar repertoárján gregorián, reneszánsz, barokk és kortárs egyházi zeneművek szerepelnek. A magyar kórusok találkozóján az énekkar műsorában régebbi egyházi művek és romantikus darabok egyaránt elhangzottak. Különösen Caccini Ave Maria című dala volt magával ragadó, melyben Híves Mária énekelt szólót, fuvolán Nagy Renáta játszott. Felcsendült többek között a katolikus magyarság néphimnusza, a Boldogasszony Anyánk, valamint C. Franck 150. szoltára is, orgonán közreműködött Mekis Péter. A huszonöt tagú kórust Molnár Ottó és Pászti Károly vezényelték.

A koncert első részében a házigazda VVV kóruscsalád tagjai adtak műsort. Elsőként a 12-18 éves fiatalokból álló, tizenöt éve alakult VVV Vokál állt színpadra kánonnal, népdalszvittel, a West Side Story kórusfeldolgozásával. Fellépésük után búcsúztatták el az idén érettségiző, tanulmányaikat máshol folytató öt kórustagot. Baksa Kata művészeti vezetésével a Dudoló Népzenei Műhely azért alakult két éve, hogy a tagok elsajátítsák az autentikus népi éneklést. A vendégeket köszöntve felvidéki dalok szólaltak meg: Havér Sára zoborvidéki dalokat, a kórus magyarbődi népdalcsokrot énekelt. Veszprém Város Vegyeskara a Daróci Bárdos Tamás- és Kodály Zoltán-darab mellett két fiatal szerző kórusművét adta elő: Horváth Márton Levente tavaly, a Szent Mihály-szobor avatására komponált Szent Mihály himnuszát, valamint Barabás Árpád Rab Zsuzsa versére írt Ráolvasóját.

Ahogyan a találkozókon hagyomány, a koncert végén ezúttal is közösen énekeltek a kórusok, melyeket a fellépő énekkarok karnagyai dirigáltak. A VVV himnuszát, Bárdos Lajos-Ambrózy Ágoston Veszprémi jelhang című művét Erdélyi Ágnes vezényelte. Bélafi Lászlóval, a VVV elnökével ő köszönte meg a fellépők szereplését, adta át az ajándékot. Az elnök azt mondta: a találkozó folytatódik, jövőre erdélyi, majd kárpátaljai és délvidéki meghívottakkal.