Nemzetközi díjat kapott a balatonfüredi zsinagóga

Nemzetközi műemlékvédelmi díjat kapott a balatonfüredi Zsidó Kiválóságok Háza az ICOMOS (International Council on Monuments and Sites, Műemlékek és Műemlékhelyszínek Nemzetközi Tanácsa) Magyar Nemzeti Bizottságától az Ozorán rendezett ünnepségen a minap.

A Műemlékek és Műemlékhelyszínek Nemzetközi Világnapján rendezett egyik legrangosabb építészeti díjátadón Arnóth Ádám, az ICOMOS Magyar Nemzeti Bizottsága szakértői díjbizottságának vezetője egyebek mellett méltatta az épület megőrzését, innovatív hasznosítását, illetve azt, hogy a helyreállítás optimális egyensúlyt hozott létre. – Az építészet bátor, arányos – fogalmazott.

A díj átadásakor elhangzott: „A régi templomépület unikálisan és példaértékűen egyesíti a három nagy vallási felekezetet, amely békésen adta át egymásnak az épületet szakrális célra. Ezt a szellemiséget viszi tovább az intézmény magas színvonalon, és ezt erősíti az építészet is: a régi és az új eltérő anyagokkal és szerkezetekkel jelenik meg, mindkét világ a saját építészeti identitását fejezi ki. A csúcstechnikát befogadó új kiállítóépület kortárs építészeti eszközöket használ, különbözik a vakolt, cserépfedésű templomtól. A kétféle megjelenés a békés egymásra épülést fejezi ki. Az új építményben rendezett – Európában is egyedülálló – kiállítás megemlékezik a holokausztról, de a pusztulás mellett a hangsúly elsősorban azon van, mivel gazdagította a világ zsidósága az emberiséget. A kiállítás a legkorszerűbb interaktív eszközökkel mutatja be a 19. századtól napjainkig a zsidó származású tudósok, orvosok, mérnökök tevékenységét.”

A díjat Hári Lenke, Balatonfüred alpolgármestere, Sugár Péter tervező, Varga Piroska belsőépítész és Olti Ferenc, a zsinagóga vezetője vette át.