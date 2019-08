Rockabilly koncerttel emlékeztek Elvis Presley-re Pápán

Elvis Presley újrahangszerelt dalaival és katonaéveire utaló öltözékkel, díszlettel hódította meg a helyi közönséget az Ed Philips and the Memphis Patrol zenekar „A Király” halálának évfordulóján.

Jazzelj velünk! címmel adott koncertet az Ed Philips and the Memphis Patrol zenekar múlt péntek este a Fő téren. A 2011-ben (akkor még más felállásban) alakult, budapesti banda modern zenei megoldásokkal fűszerezett rockabillyt játszik. A négy tagú, Ed Philips (ének), Sonny (gitár), Singer (nagybőgő, basszusgitár), Little Tommy (dob) alkotta zenekar egyedülálló imázzsal eleveníti fel Elvis Presley mindenki által ismert slágereit, mint amilyen a Jailhouse Rock, az A Little Less Conversation, vagy a Viva Las Vegas.

A banda a koncerteken amerikai katonai egyenruhában lép fel, mely a katonai ládákkal színesített színpadképpel egyaránt utalás Elvis Európában töltött katonaéveire. A hangszerek korhűek, az előadások energikus és robbanékony stílusa a rockabilly fénykorát idézi. A dalokat friss és új hangszerelésben adják elő, olykor jelentősen eltérve az eredetitől, de mindvégig megmaradva az ötvenes évek rockabilly hangzásánál.

Mint megtudtuk, a csapat eddig két lemezt adott ki. Többek között dolgozott együtt Ferenczi György szájharmonikaművész-énekessel, a Fool Moon énekegyüttessel, Danics Dóra énekesnővel, valamint Elvis eredeti zenekarának jelenlegi énekesével, Dennis Jale-lel. A zenekar az elmúlt nyolc évben több mint tíz országban adott koncertet és napjainkra már megkerülhetetlen vendégei a legnagyobb hazai és nemzetközi kluboknak, fesztiváloknak.

A zenekartól megszokott energikusságot, játékosságot, csibészséget láthatta, hallhatta, érezhette a pápai közönség is. 2011 után második alkalommal léptek fel a városban. Visszafogottan indult a koncert, majd a nap leszálltával egyenes arányosságban hágott tetőfokára a hangulat mind a színpadon, mind a közönség soraiban, köszönhetően a népszerű slágereknek, illetve a zenészek virtuóz játékának. A zenekar külön megemlékezett Elvis Presley-ről a koncerten, hiszen „A Király” 1977. augusztus 16-án hunyt el.