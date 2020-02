Szakonyi Milán adott léleksimogató koncertet Sümegen

Változatos műfajokon és stílusokon átívelő különleges zenei utazásra invitálta hallgatóságát Szakonyi Milán énekes-zenész Dalok egy szál gitáron című akusztikus koncertje alkalmával a sümegi művelődési központ könyvtári olvasótermében a közelmúltban.

A léleksimogató koncertélményhez minden feltétel adott volt: bársonyos egyedi hang, virtuóz gitárjáték, az eklektika ellenére mégis teljes harmóniában létező zenei tartalom. A sokoldalú fiatal előadót számos hazai formáció révén ismerheti már a közönség mindamellett, hogy egy szál gitáros zenei vállalásával is egyre többször feltűnik itt a Balaton környékén. A Zala megyei származású művész immáron hét éve énekese az ország egyik legelismertebb jazz formációjának, a Fonogram-díjjal is kitüntetett Balázs Elemér Groupnak, továbbá gitározik, énekel és hangszerel Csemer Boglárka Boggie zenekarában, de több éve már, hogy megalapították sikeres duójukat Hajdu Klára jazzénekesnővel is. Nem utolsósorban pedig évek óta együtt alkot és játszik Romhányi Áron Arany Zsiráf-, Fonogram- és eMeRTon-díjas zongoristával, Artisjus-díjas zeneszerzővel.

A tehetséges énekes-zenészt a jazz komolyan megérintette, előkelő helyet foglal el az életében, mégsem rangsorol, számára könnyű az átjárás egyik zenei műfajból a másikba. Sokoldalúságát bizonyítva változatos, mégis teljesen harmonikus repertoárt mutatott legutóbbi, önálló koncertje alkalmával. Az előadott harmóniákhoz fűződő kapcsolódását rövid történetekkel színesítette. Az ismert és kevésbé ismert hazai és külföldi előadók szerzeményei különbözőségük ellenére, Milán sajátos zenei világán átszűrve teljesen egymásba simultak.

A művész játszott a népszerű alternatív Quimbytől, majd választott az elmúlt harminc évben maradandót alkotott Republic zenekartól is néhány örök érvényű dalt. Az egyéni zenei világára nagy hatást gyakorló John Mayer amerikai gitárművésztől, énekestől, dalszerzőtől szintén előadott egy szerzeményt. A dalválasztás során továbbá érintette a világhírű Eric Clapton örök értékű zeneiségét. Örvendetes, hogy voltaképp egy „addig csupán a fiókban őrzött” saját szerzeménnyel is előrukkolt, elmondása szerint a dalt már tényleg csak pillanatok választják el attól, hogy a nagy nyilvánosság elé tárja. Megmutatta az eredetileg zongorára írt, Romhányi Áronnal közösen szerzett Fiókok című dalukat. Megemlítette a Balázs Elemér Group zenekar Petőfi Akusztik elnevezésű, televíziós felvétellel egybekötött koncertjét, amelyen az általa szakmailag igen nagyra becsült Dés Lászlóval játszottak együtt néhány dal erejéig. A sümegi zenés délutánt így az előbb említett ikonikus művész Hóesés című szerzeményének előadásával koronázta. Az érzelemgazdag prozódiával, mély zenei tartalommal komponált dallal szívet melengető perceket okozott.

A közönség a pillanat tört része alatt közvetlen interakciót kialakító művészt gyakorlatilag azonnal a kegyeibe fogadta. Erről árulkodtak az áradó muzsikában elmerülő tekintetek, az olykor együtt dúdolás az előadóval és a koncert végén a percekig szűnni nem akaró taps.