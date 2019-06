Zenével telik meg a Vár utca a Múzeumok Éjszakáján

S. Perémi Ágota és Hegyeshalmi László sajtótájékoztatón mutatta be a Múzeumok Éjszakája és Galériák Éjjele programjait hétfőn.

A Laczkó Dezső Múzeum és a Művészetek Háza közösen készül a június 22-én, szombaton tervezett Múzeumok Éjszakája és Galériák Éjjele programsorozatra.

Mivel a Laczkó Dezső Múzeum főépülete zárva tart felújítás miatt, így a Múzeumok Éjszakája programjai a Vár utcára koncentrálódnak.

– Idén igyekeztük a zenére koncentrálni, így jöhetett létre a Zene tornya, ami a Hősök Kapuja épületére vonatkozik, ahol klasszikus zenei performanszokat hallhatunk majd. Kiállítással is készülünk, természetesen zenei témában – mondta el S. Perémi Ágota, a Laczkó Dezső Múzeum igazgatója.

A múzeum MacskaKŐkotta címmel utcai dallamkomponálással is készül, valamint a kicsikre való tekintettel a Várkapu ajándékbolt emeletén baba-mama pihenőt is berendeznek. Kiemelt programjaik között a Művészetek Házával közösen felfedezhetik a látogatók a Vár épületét, és kipróbálhatják fényfestői kézügyességüket a délután folyamán a Méhkas Dia Project segítségével. A hang, és fény mellett megjelenik a tűz is a Project Prometheus jóvoltából 22 és 24 órától a Törvényszék előtt.

– A legfontosabb a Múzeumok Éjszakájában a találkozás. A vendégek találkozhatnak egymással, a két intézmény munkatársaival, a kiállított művekkel és azokkal a dolgokkal, amikkel a két intézmény foglalkozik. Ami biztos, hogy lesz alkotás, irodalom, zene, színház beszélgetés és kiállítás nálunk. Minden évben úgy állítjuk össze a programokat, hogy az aktuális kiállításokhoz kapcsolódjanak – tette hozzá Hegyeshalmi László, a Művészetek Háza igazgatója.

A Művészetek Háza programjában felbukkan a Banzáj Jam Session is, valamint találkozhatunk Góg Angéla food designer alkotásaival is.

Az idén is tartalmas programokkal várják az érdeklődőket, és a korábbi tapasztalatok alapján a programterv úgy állt össze, hogy a vendégek ne maradjanak le a számukra szimpatikus programokról a Múzeumok Éjszakáján.