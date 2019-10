Hebling Zsolt, Alsóörs polgármestere a jelenlegi csapattal dolgozna tovább

A jelenlegi csapattal szeretné folytatni a munkát Hebling Zsolt, Alsóörs polgármestere, tekintettel a kitűnő együttműködésre, az összefogásra, a rendkívüli fejlesztésekre, beruházásokra.

A falu elöljárója feleségével, Nagy Ágotával járult a szavazóurnához a polgármesteri hivatalban, vasárnap délelőtt. A polgármester Független jelöltként, a Fidesz-KDNP támogatásával, egyedül indul a vezetői posztért.

– Bízom abban is, hogy a helybeliek a megyei közgyűlési listánál is olyan döntést hoznak, hogy azzal is segítsék az Alsóörsön megkezdett munka folytatását – fogalmazott, majd feleségével együtt elindultak a vasárnapi istentiszteletre.