Kétszer egyenlítve mentett pontot a Kisvárda a Vidi ellen

A címvédő MOL Vidi FC hiába vezetett kétszer, végül 2-2-es döntetlent játszott az újonc Kisvárda vendégeként a labdarúgó OTP Bank Liga 12. fordulójának vasárnapi zárómérkőzésén.

Bátran kezdett a Kisvárda, de az esélyesebb Vidi hamar átvette az irányítást, ugyanakkor ez helyzetekben nem nyilvánult meg. A vezetést egy 11-esnek köszönhetően így is megszerezték a székesfehérváriak, viszont a hazaiak legalább ilyen váratlanul egyenlítettek Sassa csukafejesével. A szünetig hátralévő időben kiegyenlített játékot láthatott a publikum, mindkét csapatnak volt egy-egy kimaradt helyzete, a játékrész végén pedig Pátkai megpattanó lövésével ismét a Vidi került előnybe.

A második játékrész elején is támadólag lépett fel a Kisvárda, de igazán komoly lehetőséget nem tudott kialakítani Kovácsik kapuja előtt. Az idő múlásával alábbhagyott az iram és a hazaiak lelkesedése is, így többnyire mezőnyben zajlott játék, azaz a Vidi akarata érvényesült, ráadásul a vendégek ellenakcióiban több veszély rejlett. Ennek ellenére a hazaiak másodjára is egyenlítettek, s bár a hajrára nagyobb sebességi fokozatba kapcsolat a Vidi, ziccere is volt, de a győztes találatot nem tudta megszerezni, így maradt a pontosztozkodás.

A székesfehérváriak visszaestek az ötödik helyre a tabellán, ami feltehetően a kettős terhelésnek tudható be, mivel eddigi hat pontvesztésükből ötször az európai kupameccsük után nem tudtak győzni. A Vidi csütörtökön a PAOK otthonában 2-0-ra nyert az Európa-liga csoportkörének harmadik körében. A Kisvárda négy meccse nyeretlen az élvonalban.