Nemzetközi porondon szeretne bizonyítani a Budapest Honvéd

„Kellenek célok.

A futballisták is szívesebben játszanak olyan klubban, amely megmutathatja magát Európában. A nemzetközi szereplés pedig anyagilag is megéri”

– jelentette ki a csütörtökön tartott idénynyitó sajtótájékoztatón George F. Hemingway klubtulajdonos.

A sportvezető elmondta, Magyarországon olyan modell épült ki, hogy két kiemelkedő klub, a Ferencváros és a MOL Vidi FC mögött a többi reálisan nézve a harmadik helyért vagy a kupagyőzelemért küzdhet. Megjegyezte, egy-egy évben – egy briliáns edző, játékos vagy éppen tulajdonos révén – lehet bajnok más együttes is, ahogy 2017-ben például éppen a kispestiek lettek.

„Az MVM hatmillió euróval támogatja a Ferencvárost, ez a mi klubunk éves költségvetése” – érzékeltette a különbségeket Hemingway, aki szerint több valódi, a labdarúgásba piaci alapon beszálló szponzor kellene ahhoz, hogy az OTP Bank Ligában négy-öt gárda legyen kiemelkedő.

– mondta Supka Attila vezetőedző, aki az őszi szezont jónak értékelte, szerinte csak a vége sikerült rosszul, ennek elsődleges oka a sok sérülés volt.

Djordje Kamber csapatkapitány szerint idei legfőbb célja, hogy Magyar Kupát nyerjen a Honvéddal, mivel ő eddig két kupadöntőn volt érdekelt, de mindkétszer kikapott az aktuális együttesével.

A bajnokságban negyedik helyen álló, a Magyar Kupa nyolcaddöntőjében a másodosztályú Tiszakécskével találkozó Honvéd kerete nem sokat módosult télen. Hemingway kizárólag a válogatott védő, Baráth Botond távozását nevezte jelentősnek, míg új szerzeményként két játékost említett a belga jobbhátvéd Mohamed Mezghrani és a grúz támadó Zakaria Begralisvili személyében. Előbbi végleg, utóbbi kölcsönbe érkezett.

„Észtországban mindent megnyertem a klubommal, azért vagyok itt, hogy ezt a Honvéddal is elérjem” – mondta Begralisvili.

Hemingway az akadémistákról szólva megjegyezte, négy-öt játékos a felnőtt csapattal tartott a törökországi edzőtáborba, ahol közülük többen jó teljesítménnyel hívták fel magukra a figyelmet a négy edzőmérkőzésen. Supka hozzátette, egy fiatal várhatóan szombaton az éllovas Ferencváros vendégeként szóhoz jut az idénynyitó találkozón, de a nevét nem árulta el.

„Most is van két-három játékos, akit be lehet építeni, de az utána lévő korosztályokban 10-12 is van, akik nagyon ügyesek”