A BKSE megszorongatta a bajnokaspiránst

A két veszprémi csapat két ponttal gazdagodott annak ellenére, hogy idegenben lépett pályára a férfi kézilabda NB I/B-ben. A Balatonfüred ezúttal minimális vereséget szenvedett.

ETO SZESE-BKSE U21 30-28 (13-9)

Győr, 400 néző. V.: Kiu G., Kiu T. Balatonfüredi KSE U21: Seprős, Lakatos (kapusok) – Vajda 5, Tóth 2, Tóvízi 1, Szász 1 (1), Brandt 5, Varga, Ág 2, Klucsik, Kőhegyi 3, Orbán 1, Hutvágner Ák., Draskovics 1, Határ 5, Hutvágner Ár. 2 (2). Edző: Kárpáti Krisztián.

Kiállítások: 12, ill. 4 perc.

Hétméteresek: 3/3, ill. 4/3.

A feljutásra aspiráló győriek 5-2-re elléptek, s ezt a különbséget gyakorlatilag a játékrész végéig tartották. A félidő végén azonban 10-8 után zsinórban hármat vágtak a hazaiak (13-8), de Brandt a lefújás előtt még szépíteni tudott. A második felvonás Brandt góljaival tartotta a lépést a tóparti együttes, sajnos kimaradt egy hetes, azonban így is ott lihegett a házigazdák nyakán a BKSE (15-13, 19-17).

A hajrához érve a balatoniak Kőhegyi, Ág és Határ találataival egyenlítettek (22-22), sőt Hutvágner Áron góljával a vezetést is átvették (52. perc: 22-23). Felváltva estek a gólok, majd 26-26-nál Goór kapott kiállítást, mégis a győriek találtak be (28-26), s hiába küzdött a BKSE az egyenlítésért, a győriek rutinosan őrizték előnyüket, még egyszer nem adták ki kezükből a két pontot.

Budai Farkasok-VKKFT 19-27 (11-12)

Budaörs, 100 néző. V.: Bujdosó, Horváth. Veszprémi KKFT: Szász, Ágoston, Miklós (kapusok) – Szeitl L. 3, Szmetán M., Somogyi 2, Füleki, Szmetán P. 2, Hári 8, Éles B. 4 (3), Boros 2, Szép, Fazekas 3, Radvánszki, Kristóf 2, Bugyáki 1. Edző: Tombor Csaba.

Kiállítások: 8, ill. 2 perc.

Hétméteresek: 6/5, ill. 3/3.

Bár többször is három góllal vezetett a Veszprém az első félidőben, mégis csak minimális előnnyel vonulhatott pihenőre. Szünet után a 40. percig szorosan alakult a meccs (13-15), ezt követően azonban egy 4-0-ás sorozattal elléptek a vendégek (13-19). Ágoston, majd a hajrában Miklós kapus is több remek védést is bemutatott, s egy újabb 3-0-ás szériával pontot tett a mérkőzés végére a VKKFT (54. perc: 16-23). A győzelemmel a Tombor legénység továbbra is őrzi vezető pozícióját a tabellán.

RÉV TSC-Telekom U21 22-35 (12-17)

Budapest, 150 néző. V.: Asztalos, Szalay. Telekom Veszprém U21: Palasics, Mikler (kapusok) – Bakos 1, Szrnka B. 3, Dörnyei, Csányi, Gombai, Hornyák 11 (2), Melnyicsuk 4 (1), Sisa, Szűcs, Dobi 2, Ilics 7 (2), Bodor 7. Edző: Gulyás Péter.

Kiállítások: 2, ill. 4 perc.

Hétméteresek: 2/1, ill. 5/5.

Még 3-1-re a Rév vezetett, ám fokozatosan átvette az irányítást a Telekom, és a 19. perchez érve már 8-12 állt a kijelzőn. Palasics védéseire alapozva remekül működött a veszprémi gépezet, a félidőben öttel mentek a vendégek. A szünet után hét veszprémi találatra egy válasz érkezett, így a 43. perchez érve már tetemes volt a különbség (14-26). A Telekom újabb 4-0-ás sorozattal biztosította be a győzelmét (16-31). A sikere ilyen arányban is megérdemelt.