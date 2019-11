FC Ajka: muszáj ritmust váltani

A remek formában lévő Dorogi FC ellen próbál meg javítani rossz formáján és gyenge hazai mérlegén vasárnap az FC Ajka a labdarúgó NB II-ben. Nem lesz könnyű, a hazaiaknál két alapember is hiányzik.

Kétszer maradt alul egymás után pályaválasztóként az FC Ajka, amely ráadásul korábban a Szolnok vendégeként is kikapott, így hosszú rossz szériában van.

Ezen a héten szerdán a Budaörs (2-3), előtte vasárnap a Csákvár (0-2) vitte el a pontokat a Veszprém megyeiektől, különösebben az előbbi fájó, hiszen a fővárosiak közvetlen riválist jelentenek az Ajkának.

Hiába próbálkozik, egyelőre nem tud magára találni együttes, az okokról Kis Károly edzőt kérdeztük.

– Sajnos nem játszunk olyan ritmusban, mint korábban a sikeres időszakunkban. Így is megvannak a lehetőségeink, a Budaörs elleni meccsen például lehetett volna fordulópont, de nem használtuk ki a helyzeteket. Az egyik pontot minimum itthon tarthattuk volna – fogalmazott a szakember, hozzátéve, csapata védekezése továbbra is gyenge, ezen változtatni kell, sokkal nagyobb összpontosítás szükséges.

Nem könnyíti meg az ajkaiak dolgát, hogy továbbra is komoly összeállítási problémákkal küszködnek, a sérülések és betegségek mellé most „bejött” két eltiltás, az egyaránt alapember Kenderes Zoltán és Csizmadia Zoltán is begyűjtötte ötödik sárga lapját.

Hiába a hazai pálya (eddig nem látszó) előnye, az a Dorog érkezik Ajkára, amely az előző négy találkozóját behúzta.

– Egy fizikálisan erős csapatról van szó, amelyben több rutinos futballista is játszik, emellett vetélytársunk remek formában van. Ezzel együtt természetesen bízom a sikerben, jó lenne, ha változtatni tudnánk gyenge hazai mérlegünkön – jelentett ki Kis Károly. Az ajkaiak a tizenkettedik helyről várják a vasárnap 17 órakor rajtoló mérkőzést, a Dorog jelenleg a hetedik.