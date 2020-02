Könnyedén győzött a Telekom Veszprém

Különösebb megerőltetés nélkül hozta a kötelezőt a Telekom Veszprém a férfi kézilabda NB I-ben az Orosházi FKSE-vel szemben.

Telekom Vp.-Orosházi FKSE 33-22 (17-6)

Veszprém, 1300 néző. V.: Sándor, Szikszay. Telekom Veszprém: Sterbik – GAJIC 7 (6), Paczkowski 2, Lékai 1, Blagotinsek 3, Lauge 3, Manaszkov 3. Csere: Székely (kapus), Terzic, Borozan 2, NILSSON 5, NENADICS 5, Marguc 2. Edző: David Davis.

Orosházi FKSE: Özmusul – Pásztor M., Döme 3, Kancel, ORJONIKIDZE 5, Tóth K. 4, Ambrus 1. Csere: Majdán (kapus), Lele 3 (1), Bella 1, Slavuljica 3, Molnár 2, Kiss. Edző: Ratko Djurkovics.

Kiállítások: –, ill. 6 perc.

Hétméteresek: 6/6, ill. 2/1.

Két Bajnokok Ligája derbit követően ezúttal az NB I-ben akadt feladata a Telekom Veszprém együttesének. A Veszprém Arénában azt az Orosházát fogadta, amely bőszen küzd a kiesés ellen, jelenleg tizenkettedik azon a tabellán, amely tizennégy csapatot számlál.

Villámrajtot vett a házigazda, négy gyors góllal indított a Telekom, Djurkovics edző pedig már a 4. perc elején kikérte az első idejét.

A zöld mezes vendégek első találatát a grúz Orjonikidze szerezte (5. perc: 4-1). Az Orosháza támadásai jellemzően rendre elhaltak, vagy a sáncon, a védelmen, vagy Sterbik avatkozott közbe. A 11. percben 7-2-re állt a meccs.

Beindult a veszprémi henger, a hazaiak tetszés szerint érték el góljaikat, Lauge, Manaszkov és Lékai találataival 10-2-re módosult az eredmény, újra időt kértek az orosháziak.

Iskolajátékkal ment előre a Telekom, Nilsson és Nenadics is parádés gólokat szerzett (22. perc: 14-4). A következő percben Lele Ákost kellett letámogatni, a bal bokáját fájlalta.

A félidő végén 17-6-ot mutatott a kijelző.

A második játékrészben összekapta magát az orosháza, Majdán kapus több remek védést is bemutatott, a támadó szekció pedig ügyesen játszotta meg Dömét, így 21-14-re felzárkózott a Békés megyei gárda.

Sterbiket Székely váltotta a kapuban, ám ettől függetlenül senkinek sem kellett aggódni, nem forgott veszélyben a két pont megszerzése. Nenadics láthatóan élvezte a játékot, egymás után lőtte a bombagólokat, és adta a kiváló passzokat társainak (50. perc: 27-17).

Székely védett hetest az 53. percben, de az utolsó percekre nem maradt izgalom, csak a különbség mértéke volt kérdéses. Végül a Telekom könnyedén, minden megerőltetés nélkül szerezte meg a kötelező két pontot.

David Davis: – Több fronton is szereplünk, rengeteg mérkőzést játszunk. Mindig minden mérkőzésen tisztelettel lépünk pályára, ez most is így volt. Jól alakult ez a találkozó, szerintem Djurkovics csapata sokkal jobb, mint amit ma mutatott.

Dragan Gajic: – Kifejezetten jól kezdtünk, komolyan vettük az összecsapást. A második félidőben elvesztettük a fókuszt, ellenfelünk is jó munkát végzett.

Darko Djurkovics: – Úgy kezdtünk, mint a kislányok. Nagyon mérges voltam, amit a félidőben el is mondtam. Szünet után próbáltunk javítani, ez sikerült is, a második játékrészben mutatott játékkal már elégedett voltam.

Döme Szabolcs: – Az első félidő nem sikerült túl jól, rengeteg hibával játszottunk, de a szünetben kaptunk egy kis fejmosást. A második felvonás már jobban sikerült, partnerek tudtunk lenni.