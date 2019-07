Legyőzte az ETO-t a Veszprém

Győrben lépett pályára felkészülési találkozón a VLS Veszprém NB III-as labdarúgócsapata szombaton. Pető Tamásék úgy nyertek, hogy gólt sem kaptak.

ETO FC-VLS Veszprém 0-2 (0-1)

Győr. VLS Veszprém: Kis – Felber, Gulyás, Rédling, Kiliti, Somogyi, Vass, Lőrincz, Gálfi, Balázs, Füleki. Csereként pályára lépett: Koncz, Újvári, Sárossy, Bencze, Simon, Szabó B., Kristály. Edző: Pető Tamás.

Az NB II-es bajnoki rajtra készülő győriek a korábbi programjukat megváltoztatva Olaszországba utaztak szombaton, erről a veszprémiek csak a helyszínen értesültek. A lekötött edzőmeccs persze nem maradt el, a házigazda vegyes csapattal állt fel: az első keretből itthon maradt játékosokat fiatalokkal egészítették ki. Együttesükben több utánpótlás-válogatott labdarúgó is szerepet kapott, s egy volt a Veszprémben is, a bakonyiak tehetségét, Vass Szilárdot is meghívták az U19-es nemzeti együttes összetartására.

A vendégek keretéből Venczel Zoltán sérülés miatt hiányzott.

A találkozó remek iramot hozott, mindkét csapat sokat futott, és látszott, hogy a Veszprém remek erőállapotban van. A vendégek mindkét gólja szöglet után született, az elsőt a 17. percben Felber Patrik fejelte a kapuba. A 48. percben Simon Benjamin szintén fejjel volt eredményes. A Győr elpuskázta lehetőségeit, de a vendégeknek is akadt helyzetük a gólokon kívül, három alkalommal is a kapuba találhattak volna még.