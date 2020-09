Mahé visszatért, csapata könnyed sikert aratott

Ellentmondást nem tűrő, magabiztos játékkal, tizenkét gólos fölényes sikert könyvelhetett el a Telekom Veszprém férfi kézilabda csapata a PPD Zagreb ellen a Bajnokok Ligája második fordulójában.

Telekom Veszprém-PPD Zagreb 37-25 (18-12)

Veszprém, 2500 néző. V.: Telekom Veszprém: Cupara – NENADICS 5 (1), JAHIJA 6 (2), Blagotinsek, BOROZAN 4, Nilsson 3, Strlek 4. Csere: Marguc 3, LAUGE 4, Moraes 1, Maqueda, SISKAREV 4, Manaszkov 2, MAHÉ 1. Edző: David Davis.

PPD Zagreb: Asanin – Matanovic, VUGLAC 4, BOZSOVICS 3, Buric 2, HRSTIC 6, Mandic 4. Csere: Jandric (kapus), Klarica, Stojnic 2, Laljek 1, Bozic-Pavletic 2, Grahovac 1. Edző: Igor Vori.

Kiállítások: 2, ill. 8 perc.

Hétméteresek: 3/3, ill. 1/1.

Első hazai Bajnokok Ligája mérkőzésére készült a 2020/21-es évadban a Telekom Veszprém a PPD Zagreb ellen. A horvát rekordbajnok ellen azonban nem játszhatott Ligetvári Patrik, aki Lékai Mátéval ütközött egy edzésen olyan szerencsétlenül, hogy megsérült a bal hüvelykujja. A találkozót Lékainak egy foga bánta.

Gyors gólváltással indult a mérkőzés, majd a Veszprém fokozatosan átvette az irányítást (4-2). Nenadics dupláját követően pedig már 6-3-ra állt a meccs.

Vuglac rendezetlen védőfal ellen szerzett gólt, majd Mandic értékesített egy hetest (6-5). Strlek kapott remek labdát, ám Bozsovics bombája után újra szoros volt (12. perc: 8-7).

Mindeközben Cupara is belekapott több horvát próbálkozásba, és Asanin is bemutatott több bravúrt.

Aztán egy 3-0-ás szériával 11-7-re meglógott a Telekom, annak dacára, hogy a Zágráb hét a hat ellen támadott.

Az első negyedóra végén kettős emberelőnybe kerültek a hazaiak, 12-8-nál pedig időt kért Igor Vori. A Zágráb nem tudott közelebb férkőzni, Cupara biztos hátteret nyújtott a csapatnak (23. perc: 13-10).

Nenadics adott álompasszt Moraesnek, s az öt gólos hátrányban ismét hét támadóval rohamozott a PPD (26. perc: 15-10). A nagy kedvvel kézilabdázó Veszprém a félidő végére tovább növelte különbséget, nagyszerű védekezéssel, gyors gólokkal 18-12-vel vonulhatott a pihenőre.

A Veszprém ott folytatta a második félidőben, ahol az elsőben abbahagyta: előbb Siskarev, aztán Borozan vágta a kapuba a labdát, a túloldalon Hrstic duplázott (20-14).

Nenadics cikázott végig a pályán, ismét hét gólra nőtt a differencia.

Aztán a 35. percben Matanovic szabálytalankodott durván Nenadiccsal, amiért piros lappal azonnal kiállították.

A Telekom remek védekezésével teljesen megbénította a vendégeket, és pillanatok alatt 24-15-re alakult a meccs. Hiába kért időt Vori, a 39. percben már tíz góllal vezetett a Veszprém (26-16).

Igazi örömjátékot láthattunk a következő percekben, Jahija brutális bombákkal vétette észre magát (30-19). Az óriási differencia túlontúl megnyugtatta a házigazdát, le is dolgozott gyorsan a Zágráb ügyes beálló játékkal, három találatot a hátrányából (30-22). Percekig nem talált be a Telekom, kisebb mélypont után, Jahija lendített egyet a csapatán (31-22).

Az utolsó tíz percre lehetőséget kapott Kentin Mahé is, aki öt nap híján egy évvel ezelőtt szerepelt utoljára BL-derbin. A francia irányító gyorsan be is talált, úgy örült a gólnak, mintha ez lett volna az első a pályafutásában.

Jahija magabiztossága feltűnő volt, ahogy Lauge játékkedvét is dicsérni kell. A Veszprém végül tovább növelte előnyét és rendkívül magabiztosan, tizenkét gólos győzelmet aratott.

David Davis: – Tudtuk, hogy a Zágrábnál sok a sérült és kisebb mentális gödörbe került, azonban mi igyekeztünk tisztességesen felkészülni. Elégedett lehetek, hiszen mindenki, aki pályára lépett kihasználta a rendelkezésére álló játékidőt. Rasmus Laugét külön ki kell emelnem, akinek az első két hónap nem úgy sikerült, ahogy eltervezte, ám most mégis hurrikánként robbant be.

Igor Vori: – A második olyan mérkőzésünk, ahol több mint tíz góllal kaptunk ki. Nagyon nehéz helyzetbe kerültünk. Rengeteget edzünk, ám mégis egy helyben toporgunk. Ezen a meccsen 24 eladott labdánk volt, amiből tíz lerohanás gólt kaptunk. Jövő héten mindenképpen nyernünk kell az Aalborg ellen, nagy szükségünk van a két pontra.

A Veszprém ezzel megszerezte a Bajnokok Ligájában a 200. győzelmét. Legközelebb pedig jövő hét szerdán játszik a BL-ben, az ukrán Motor Zaporozsje vendégeként. A meccs 18.45-kor kezdődik.